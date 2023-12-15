Ваші пращури були музикантами, якщо прізвище звучить так

Деякі вказують на те, що музикант був не надто обдарований

Українські прізвища здатні багато розповісти про предків носія. Деякі вказують на походження від людей, які мали відношення до церкви, інші можуть говорити про те, що предки були музикантами.

Мовознавець Юрій Редько наводить такі приклади у своєму дослідженні "Сучасні українські прізвища". Деякі походять від назв музичних інструментів, а інші, можливо, отримували ті, хто любив музику, але не був особливо талановитим у цій галузі.

Так, загальне прізвище Музика простежується у восьми областях України. Від неї виникли зменшені форми – Музичка та патронімічні Музиченко, Музичук. Одне з "музичних" прізвищ походить від лемківського слова — Гудак (гудак, гудачок — музикант, лемк.).

Існують і глузливі прізвища, пов’язані з музикою — Дармограй та Ліхограй. Можна припустити, що їхні носії не надто тішили своїм музикуванням оточуючих, за що й отримали такі прізвиська, які згодом трансформувалися у прізвища.

Ціла група прізвищ пішла від назви скрипки, на якій грав музикант. Мова про такі як Скрипник, Скрипець, Скрипка та їх похідні Скрипчук, Скрипнюк, Скрипюк, Скрипійко, Скрипниченко. Інші музичні інструменти також відбилися в українських прізвищах — наприклад, Цимбаліст, Цимбалістий, Бандура, Сопівник, Дудар, Козбар, Басистий.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на прізвище зрозуміти, що до ваших предків ставилися без поваги. Про це вказують деякі суфікси.