Ваши предки были музыкантами, если фамилия звучит так

Некоторые указывают на то, что музыкант был не слишком одарен

Украинские фамилии способны много рассказать о предках носителя. Некоторые указывают на происхождение от людей, которые имели отношение к церкви, а другие могут говорить о том, что предки были музыкантами.

Языковед Юрий Редько приводит такие примеры в своем исследовании "Современные украинские фамилии". Некоторые произошли от названий музыкальных инструментов, а другие, возможно, получали те, кто любил музыку, но не был особо талантливым в этой области.

Так, общая фамилия Музыка прослеживается в восьми областях Украины. От нее возникли уменьшенные формы — Музычка и патронимические Музыченко, Музычук. Одна из "музыкальных" фамилий произошла от лемковского слова — Гудак (гудак, гудачок – музикант, лемк.).

Существуют и насмешливые фамилии, связанные с музыкой — Дармограй и Лихограй. Можно предположить, что их носители не особо радовали своим музицированием окружающих, за что и получили такие прозвища, которые со временем трансформировались в фамилии.

Целая группа фамилий пошла от названия скрипки, на которой играл музыкант. Речь о таких как Скрипник, Скрипец, Скрипка и их производных Скрипчук, Скрипнюк, Скрипюк, Скрипичайко, Скрипниченко. Другие музыкальные инструменты также нашли свое отражение в украинских фамилиях — например, Цимбалист, Цимбалистый, Бандура, Сопевник, Дударь, Козбар, Басистый.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как по фамилии понять, что к вашим предкам относились без уважения. На это указывают некоторые суффиксы.