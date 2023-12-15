У Москві просять Київ переглянути свою позицію щодо переговорів із Путіним

Чим довше йдуть військові дії в Україні, тим складніше розпочатиме мирні переговори. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції у Москві, проведеній за наслідками зустрічі з білоруським колегою.

Тому у Кремлі просять Київ переглянути свою позицію щодо переговорів із Путіним. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Чим довше вони будуть змушувати Зеленського вести війну, тим складнішими для них будуть ті умови, в яких переговори можуть розпочатися ", — сказав Лавров.

Глава російської дипломатії знову повторив, що Росія "ніколи не уникала переговорів".

Раніше "Телеграф" цитував заяву другого президента України. Леонід Кучма зазначив, що нереалістично думати, що російський диктатор Володимир Путін буде згоден на мирні переговори. Він уже заявив про те, що чотири українські області нібито стали частиною Росії. Хоча зараз вони лише частково перебувають під окупацією Москви.

Тим часом, кількість українців, готових поступитися територією Росії, зросла.