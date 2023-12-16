Скільки ракет залишилося у російських терористів: в ПС ЗСУ відповіли

Важко сказати, скільки ракет терористи готові витратити на майже безрезультатні обстріли

Наразі Росія має вже не так багато високоточних ракет, зокрема Х-47М2 "Кинджал", хоча носіїв цієї зброї в росіян ще достатньо. Згідно з офіційними даними, які оприлюднили офіцери Головного управління розвідки, росіяни мають близько 900 високоточних ракет усіх типів та продовжують їх виготовляти.

Про це сказав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Національного телемарафону. За його словами, Росія виготовляє вже не так багато ракет, як це було у 2022 році.

Також зараз важко сказати, скільки таких ракет росіяни готові витрачати під час обстрілів – більшу частину ракет перехоплюють сили протиповітряної оборони. Пік обстрілів був у травні-червні, коли летіли "Кинджали", балістика та крилаті ракети.

"Тому застосування зараз балістичних ракет "Іскандер-М" або С-400, а також "Кинджалів" не є новим для України. Все це вже "пережовували" неодноразово. Тому є сьогодні такий результат, що добре все збивається", – резюмував він.

Нагадаємо, що російські терористи вдень 14 грудня намагалися бити по Україні ракетами "Кинджал". Ці ракети здатні перехоплювати американські ЗРК Patriot. Одну з ракет було знищено, доля інших двох невідома.