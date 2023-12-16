Про Кринки дізнався навіть Путін: у ЗСУ розповіли про складну ситуацію росіян на одному із напрямків

Ситуація у населеному пункті залишається напруженою

Під час своєї "прямої лінії" російський диктатор Володимир Путін неодноразово згадував про село Кринки на Херсонщині в контексті успіхів окупаційної армії, проте, як це часто буває із заявами офіційних осіб країни-агресора, ці слова означають протилежне.

Як розповіла в ефірі "24 канали" спікер об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, коли росіяни починають голосно розповідати про свої досягнення на якомусь напрямку, то зазвичай ситуація там прямо протилежна.

"Це означає, що росіянам справді "припікає", — зазначила вона.

Крім того, Гуменюк зазначила, що показовим є те, що сам Путін знає про існування цього села. Це, за її словами, також є показником того, що росіяни просто намагаються "відвести очі" від проблем.

Як повідомлялося раніше, Путін провів масштабну пресконференцію 14 грудня, під час якої заявив про те, що ЗСУ зробили спробу прорватися під Кринки, але нібито зазнали великих втрат. При цьому самі бійці ЗСУ зазначають, що українські військові там практично не зазнали втрат у важкій техніці, а ось росіяни залишили по собі цілий цвинтар знищених бойових машин.