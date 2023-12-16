В Україні змінили прикордонний режим: що варто знати українцям

Тепер доведеться брати офіційний дозвіл на перебування у прикордонній смузі, але не усім

Громадянам заборонено вільно в’їжджати у прикордонну смугу (5 км від державного кордону), перебувати там та проводити якісь роботи. На ці дії потрібно отримати офіційний дозвіл від органу Державної прикордонної служби України, що відповідальний саме за визначену зону.

У постанову Кабінету міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147 "Про прикордонний режим" було внесено зміни. Про це заявили в ДПСУ.

Більше деталей про зміни можна дізнатись з інфографіки. Там детально описано, у яких випадках потрібно отримувати офіційний дозвіл та яким категоріям громадян він не потрібен.

Окрім цього, Уряд України також ввів в дію спеціальний прикордонний режим. Він забороняє вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт (за винятком оборони та охорони державного кордону) в межах земельних ділянок шириною 30–50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини будь-якої водойми. Але якщо мова йде про кордон з Росією чи Республікою Білорусь, то ширина межі дорівнює 2 км.

"Телеграф" раніше писав, чи дозволяє ДПСУ виїжджати з країни по електронних документах у "Дії". Відповідь багатьох здивує.