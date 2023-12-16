В Украине изменили пограничный режим: что нужно знать украинцам

Теперь придется брать официальное разрешение на пребывание в пограничной полосе, но не всем

Гражданам запрещено свободно въезжать в пограничную полосу (5 км от государственной границы), находиться там и проводить какие-то работы. На эти действия нужно получить официальное разрешение от органа Государственной пограничной службы Украины, ответственного за определенную зону.

В постановление Кабинета Министров Украины от 27 июля 1998 г. № 1147 "О пограничном режиме" были внесены изменения. Об этом заявили в ГПСУ.

Больше деталей об изменениях можно узнать из инфографики. Там подробно описано, в каких случаях нужно получать официальное разрешение и каким категориям граждан оно не требуется.

Кроме этого, Правительство Украины также ввело в действие специальный пограничный режим. Он запрещает свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ (за исключением обороны и охраны государственной границы) в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части любого водоема. Но если речь идет о границе с Россией или Республикой Беларусь, то ширина достигает 2 км.

"Телеграф" ранее писал, позволяет ли ГПСУ выезжать из страны по электронным документам в "Дие". Ответ многих удивит.