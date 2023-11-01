Пересекать границу с документами в "Дія": пограничники прояснили "Телеграфу", возможно ли это

В Погранслужбе расставили все точки над "і"

Для пересечения государственной границы Украины на пунктах пропуска е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не используются по закону. С собой у человека должен быть физический паспорт.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко прокомментировал "Телеграфу" слова представителя ГПСУ Игоря Матвийчука насчет того, что документы из "Дії" перестанут принимать на пропускных пунктах Украины. По его словам, их и ранее не принимали для выезда.

"В средствах массовой информации распространяется сообщение, что пограничники не принимают е-документы в приложении "Дія" для пересечения границы, ссылаясь на слова представителя ГПСУ Игоря Матвийчука во время интервью одному из изданий. Еще раз заметим по закону, е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не используется в случае пересечения государственной границы Украины", — сказал он.

Демченко подчеркнул, что пограничники не осуществляют пропуск граждан по е-паспорту, а исключительно при необходимости для дополнительной идентификации. То есть, при пересечении границы у человека должен быть с собой физический паспорт.

"Однако пограничники могут принять документы в "Дія", которые, например, подтверждают, что лицо имеет инвалидность, или другие, которые есть в "Дії" и необходимы для подтверждения условий, по которым можно пересечь границу", — объяснил собеседник издания.

В то же время он подчеркнул, что если у инспекторов ГНСУ возникнут предостережения относительно использования приложения, будет проведена дополнительная проверка.

При этом в январе текущего года в Госпогранслужбе отмечали, что украинцы могут пересечь границу с загранпаспортом в "Дії" только в одном случае – если гражданин Украины прибыл в украинский пункт пропуска без физического загранпаспорта, но у него есть сгенерированный документ в приложении, тогда въезд в Украину может быть разрешен в персональном порядке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе 2023 года правительство разрешило выезжать за пределы Украины еще одной категории граждан во время военного положения.