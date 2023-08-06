Запрет выезда мужчинам из Украины даже после войны: в МВД прокомментировали идею, возмутившую украинцев

Идея запретить мужчинам уезжать за границу возмутила украинцев

Высказывания руководителя Института будущего Вадима Денисенко о запрете на выезд мужчин за границу после отмены военного положения вызвали громкий скандал, а реагировать на него пришлось Министерству внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба МВД, слова Денисенко является личным мнением и не является позицией министерства.

"На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не является советником министра внутренних дел", — отметила спикер ведомства Марьяна Рева.

Стоит отметить, что тем временем в Telegram-канале The Politic была обнародована информация о том, что 19-летний сын Денисенко Андрей вероятно не находится в Украине.

Парень занимается теннисом и его профиль есть на сайте Федерации тенниса Украины. Кроме того, он ведет в Youtube канал о путешествиях по городам Европы и некоторые из роликов там появились уже после начала вторжения, хотя и просмотреть их может лишь ограниченное количество лиц.

Впрочем, в сети остались скриншоты того, как парень сообщал об их выходе в своих соцсетях.

Как сообщалось ранее, скандал начался после того, как Денисенко выразил убеждение о том, что "для сохранения нации" Украине необходимо будет продлить запрет на выезд для мужчин на три года. После этого пользователи сети его идеи назвали возвращением к СССР, а также удивились, как человек с подобным мышлением может возглавлять Институт будущего.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие категории мужчин могут покинуть пределы нашей страны в военное время.