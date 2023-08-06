Укр

Запрет выезда мужчинам из Украины даже после войны: в МВД прокомментировали идею, возмутившую украинцев

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

Идея запретить мужчинам уезжать за границу возмутила украинцев

Высказывания руководителя Института будущего Вадима Денисенко о запрете на выезд мужчин за границу после отмены военного положения вызвали громкий скандал, а реагировать на него пришлось Министерству внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба МВД, слова Денисенко является личным мнением и не является позицией министерства.

"На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не является советником министра внутренних дел", — отметила спикер ведомства Марьяна Рева.

Стоит отметить, что тем временем в Telegram-канале The Politic была обнародована информация о том, что 19-летний сын Денисенко Андрей вероятно не находится в Украине.

Парень занимается теннисом и его профиль есть на сайте Федерации тенниса Украины. Кроме того, он ведет в Youtube канал о путешествиях по городам Европы и некоторые из роликов там появились уже после начала вторжения, хотя и просмотреть их может лишь ограниченное количество лиц.

Впрочем, в сети остались скриншоты того, как парень сообщал об их выходе в своих соцсетях.

Как сообщалось ранее, скандал начался после того, как Денисенко выразил убеждение о том, что "для сохранения нации" Украине необходимо будет продлить запрет на выезд для мужчин на три года. После этого пользователи сети его идеи назвали возвращением к СССР, а также удивились, как человек с подобным мышлением может возглавлять Институт будущего.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие категории мужчин могут покинуть пределы нашей страны в военное время.

Теги:
#Скандал #МВД #Вадим Денисенко #Выезд за границу