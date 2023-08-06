Заборона виїзду чоловікам з України навіть після війни: у МВС прокоментували ідею, яка обурила українців

Ідея заборонити чоловікам виїжджати за кордон обурила українців

Висловлювання керівника Інституту майбутнього Вадима Денисенка про заборону на виїзд чоловіків за кордон після скасування воєнного стану викликали гучний скандал, а реагувати на нього довелося Міністерству внутрішніх справ.

Як повідомляє пресслужба МВС, слова Денисенка є особистою думкою і не є позицією міністерства.

"На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником міністра внутрішніх справ", — зазначила речник відомства Мар’яна Рева.

Варто зазначити, що тим часом у Telegram-каналі The Politic було оприлюднено інформацію про те, що 19-річний син Денисенко Андрій, ймовірно, не перебуває в Україні.

Хлопець займається тенісом та його профіль є на сайті Федерації тенісу України. Крім того, він веде в Youtube канал про подорожі містами Європи і деякі з роликів там з’явилися вже після початку вторгнення, хоча й переглянути їх може лише обмежена кількість осіб.

Втім, у мережі залишилися скріншоти того, як хлопець повідомляв про їхній вихід у своїх соцмережах.

Як повідомлялося раніше, скандал розпочався після того, як Денисенко висловив переконання, що "для збереження нації" Україні необхідно буде продовжити заборону на виїзд для чоловіків на три роки. Після цього користувачі мережі його ідеї назвали поверненням до СРСР, а також здивувалися, як людина з подібним мисленням може очолювати Інститут майбутнього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які категорії чоловіків можуть покинути межі нашої країни у воєнний час.