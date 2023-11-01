Перетинати кордон із документами в "Дія": прикордонники прояснили "Телеграфу", чи можливо це

У Прикордонній службі розставили всі крапки над "і"

Для перетину державного кордону України на пунктах пропуску е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон не використовуються згідно із законом. З собою людина повинна мати фізичний паспорт.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко прокоментував "Телеграфу" слова представника ДПСУ Ігоря Матвійчука щодо того, що документи з "Дії" перестануть приймати на пропускних пунктах України. За його словами, їх і раніше не приймали для виїзду.

"В засобах масової інформації поширюється повідомлення, що прикордонники не приймають е-документи в застосунку "Дія" для перетину кордону, посилаючись на слова представника ДПСУ Ігоря Матвійчука під час інтерв’ю одному з видань. Вкотре відмітимо, згідно із законом, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не використовується у разі перетинання державного кордону України", — сказав він.

Демченко підкреслив, що прикордонники не здійснюють пропуск громадян за е-паспортом, а виключно за потреби для додаткової ідентифікації. Тобто при перетині кордону у людини має бути із собою фізичний паспорт.

"Проте прикордонники можуть прийняти документи в "Дії", які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші, які є в "Дії" та необхідні для підтвердження умов, за якими можна перетнути кордону", — пояснив співрозмовник видання.

Водночас він наголосив, що якщо в інспекторів ДПСУ виникнуть застереження щодо використання додатка, буде проведено додаткову перевірку.

При цьому в січні поточного року в Держприкордонслужбі зазначали, що українці можуть перетнути кордон із закордонним паспортом у "Дії" лише в одному випадку – якщо громадянин України прибув до українського пункту пропуску без фізичного закордонного паспорта, але має згенерований документ у додатку, тоді в’їзд до Україна може бути дозволений в персональному порядку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні 2023 року уряд дозволив виїжджати за межі України ще однієї категорії громадян під час воєнного стану.