"Подарунок для окупантів": сукня-сміттєвий мішок від Balenciaga викликала шквал жартів у мережі

Ціна виробу складає 240 тисяч гривень

Популярний іспанський бренд Balenciaga представив світові свою нову сукню, яку користувачі мережі вже встигли прозвати "сміттєвим мішком". Українці ж оцінили креатив дизайнерів, наголосивши, що ця річ ідеально підходить для "ліквідованих російських солдатів".

Фотографію новинки було опубліковано на сторінці Balenciaga в Instagram у суботу, 16 грудня. Вартість такого виробу складає 240 тисяч гривень. Під постом, до речі, вже зібралося багато різних коментарів.

"CB Bustier Knot Dress

Блискучий трикотаж з покриттям

Корсет із внутрішньо прикріпленими арматурами

Максі довжина

Колекція осінь 24", — так підписав пост у фото сукні іспанський бренд.

Частина користувачів дивується від неординарного вигляду цієї речі, друга — сміється, вважаючи, що це подарунок для окупантів. Асоціація зі сміттєвим мішком і російськими солдатами у людей виникла неспроста. Адже саме в них окупанти пакують своїх побратимів, які "навоювалися".

Інша частина користувачів вважає, що ця сукня — не інакше як знущання.

Варто зазначити, що після напливу негативних коментарів, вже наступної доби бренд закрив до них доступ під фотографією до цієї сукні. Однак в інших соціальних мережах новинку продовжують активно обговорювати.

Слід додати, що це далеко не перша річ від "Баленсіаги", яка вводить людей у подив. Недавнім прикладом є спідниця-рушник. Цей виріб з махрової бавовни бежевого кольору увійшов у весняну колекцію бренду 2024 року. Вартість такої спідниці становить 925 доларів. На вигляд вона нічим не відрізняється від звичайного рушника.

Головний дизайнер Balenciaga Демна Гвасалія продемонстрував також сумку, яка на вигляд схожа на чорний сміттєвий пакет. Він є у трьох кольорах — чорному, синьому та білому. Згідно з офіційним сайтом Balenciaga, продукт "натхненний мішком для сміття".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що минулого літа модний будинок Balenciaga представив вельми незвичайний плащ за 3 тисячі доларів. У мережі відзначили, що він виглядає так, ніби на нього нагадували голуби.