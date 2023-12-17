"Подарок для оккупантов": платье-мусорный мешок от Balenciaga вызвало шквал шуток в сети

Цена изделия составляет 240 тысяч гривен

Популярный испанский бренд Balenciaga представил миру свое новое платье, которое пользователи сети уже успели прозвать "мусорным мешком". Украинцы же оценили креатив дизайнеров, отметив, что эта вещь идеально подходит для "ликвидированных российских солдат".

Фотография новинки была опубликована на странице Balenciaga в Instagram в субботу, 16 декабря. Стоимость такого изделия составляет 240 тысяч гривен. Под постом, к слову, уже собралось большое количество различных комментариев.

"CB Bustier Knot Dress

Блестящий трикотаж с покрытием

Корсет с внутренне прикрепленными арматурами

Макси длина

Коллекция осень 24", — так подписал пост в фото платья испанский бренд.

Часть пользователей недоумевает от неординарного вида єтой вещи, вторая — смеется, считая, что это подарок для оккупантов. Стоит отметить, что ассоциация с мусорным мешком и российскими солдатами у людей возникла неспроста. Ведь именно в них оккупанты упаковывают своих побратимов, которые "навоевались".

Другая часть пользователей считает, что это платье — не иначе как издевательство.

Стоит отметить, что после наплыва негативных комментариев, уже на следующие сутки бренд закрыл к ним доступ под фотографией к этим платьем. Однако в других социальных сетях новинку продолжают активно обсуждать.

Следует добавить, что это далеко не первая вещь от "Баленсиаги", которая вводит людей в недоумение. Недавним примером является юбка-полотенце. Это изделие из махрового хлопка бежевого цвета вошло в весеннюю коллекцию бренда 2024. Стоимость такой юбки составляет 925 долларов. По виду она ничем не отличается от обыкновенного полотенца.

Главный дизайнер Balenciaga Демна Гвасалия продемонстрировал также сумку, которая с виду похожа на черный мусорный мешок. Он есть в трех цветах — черном, синем и белом. Согласно официальному сайту Balenciaga, продукт "вдохновлен мешком для мусора".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что прошлым летом модный дом Balenciaga представил весьма необычный плащ за 3 тысячи долларов. В сети отметили, что он выглядит так, будто бы на него нагадили голуби.