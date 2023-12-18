ЛГБТ-скандал в Одесі: таксист причепився до геїв, його обматюкали (відео)

Суперечки через відео не вщухають і досі

В Одесі спалахнув ЛГБТ-скандал через відео з одного з таксі міста. За лічені години воно стало вірусним, а про те, що відбулося, в мережі досі точаться суперечки.

Про це повідомляє "Телеграф". Йдеться про відео, яке стало масово з’являтися в українських соцмережах у ніч проти 18 грудня. На ньому знято фрагмент з поїздки в одному з одеських таксі.

Згідно з описом ролика і тим, що відбувається на кадрах, між водієм та його пасажирами стався конфлікт. Справа в тому, що таксисту не сподобалося, що двоє чоловіків нетрадиційної сексуальної орієнтації палко цілувалися на задньому сидінні його авто. Він вирішив перервати ласки своїх пасажирів, посилаючись на "норми пристойності".

Пасажири такого ставлення до себе не стали терпіти і почали суперечку з водієм, зазначаючи, що таксист лізе не в свою справу.

"Я вам плачу гроші — ваша робота привезти мене в точку призначення. Є якийсь закон? (які забороняє це робити — Ре.). Що я такого роблю? Ти нічого не переплутав? Я тобі зараз влаштую проблеми. Просто ти фільтруй свій базар, тому, що за таке можна отримати", — обурюється пасажир.

Увага! У відео є ненормативна лексика — 18+.

Це відео породило безліч суперечок. Багато хто став на бік пасажирів, але багато хто також підтримав і водія.

Перші, аргументуючи свою позицію, кажуть, що водій не мав права лізти в чуже особисте життя, а в його поведінці запідозрили "гомофобію", яку він, можливо, лише прикривав словами про "рамки пристойності". Другі ж кажуть, що пасажири також розійшлися і могли б поводитися менш агресивно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які проблеми у ЛГБТ-спільноти в Україні та як їх вирішити.