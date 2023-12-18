ЛГБТ-скандал в Одессе: таксист пристал к геям, его обматерили (видео)

Споры из-за видео не утихают до сих пор

В Одессе разгорелся ЛГБТ-скандал из-за видео из одного из такси города. За считанные часы оно стало вирусным, а о происходящем, в сети до сих пор идут споры.

Об этом сообщает "Телеграф". Речь идет о видео, которое стало массово появляться в украинских соцсетях в ночь на 18 декабря. На нем запечатлен фрагмент из поездки в одном из одесских такси.

Согласно описанию ролика и происходящему на кадрах, между водителем и его пассажирами произошел конфликт. Дело в том, что таксисту не понравилось, что двое мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации пылко целовались на заднем сидении его авто. Он решил прервать ласки своих пассажиров, ссылаясь на "нормы приличия".

Пассажиры такого отношения к себе не стали терпеть и вступили в спор с водителем, отмечая, что таксист лезет не в свое дело.

"Я вам плачу деньги — ваша работа привезти меня в точку назначения. Есть какой-то закон? (которые запрещает это делать — Ре.). Что я такого делаю? Ты ничего не перепутал? Я тебе сейчас устрою проблемы. Просто ты фильтруй свой базар, потому, что за такое можно получить", — возмущается пассажир.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика — 18+.

Стоит отметить, что данное видео породило множество споров. Многие стали на сторону пассажиров, но многие также и поддержали водителя.

Первые, аргументируя свою позицию, говорят, что водитель не имел права лезть в чужую личную жизнь, а в его поведении заподозрили "гомофобию", которую он, возможно, лишь прикрывал словам о "рамках приличия". Вторые же говорят, что пассажиры также вспылили и могли бы себя вести менее агрессивно.

Напомним, ранее мы писали о том, какие проблемы у ЛГБТ-сообщества в Украине и как их решить.