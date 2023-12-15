У любви нет пола? Какие проблемы у ЛГБТ-сообщества в Украине и как их решить

"Телеграф" выяснил, есть ли разница между отношением к ЛГБТ в Украине и России.

В декабре 1991 года Украина первой на постсоветском пространстве подняла вопрос декриминализации гомосексуализма. Верховная Рада легализовала добровольные однополые отношения, отказавшись от принятой ранее карательной советской политики. Ведь в СССР на государственном уровне гомосексуализм был признан психической болезнью.

И хотя нынешнее отношение к ЛГБТ-сообществу в Украине отличается от подходов 30-летней давности, гомофобия остается серьезной проблемой.

"Телеграф" решил узнать, какое положение занимают сексуальные меньшинства в Украине, где враждебное отношение к ЛГБТ остается реальностью и какие средневековые законы против геев и лесбиянок принимают в России.

Мотивирующий фактор

Несмотря на задекларированный в Конституции европейский вектор движения и связанные с ним реформы, Украина еще далека от законодательного устранения дискриминации и юридической защиты прав сексменьшинств.

Дело в том, что однополые пары в Украине до сих пор не могут заключать браки, а волокита с преодолением этой проблемы может нести репутационные риски для Украины перед Советом Европы. Это подчеркивала инициатор законопроекта об однополых браках, нардепка от "Голоса" Инна Совсун. По ее словам, отсутствие такой возможности является сигналом для европейских стран, что "наше государство не способно должным образом защитить права человека".

Напомним, 13 марта 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9103 "Об институте регистрируемых партнерств", предусматривающий возможность оформления отношений для разнополых и однополых пар. В таком случае партнеры будут получать статус членов семьи первой степени родства.

В первую очередь такая возможность важна для военных. Ведь сегодня в случае ранения или смерти в однополых парах человек не сможет посетить партнера в больнице, узнать состояние или унести тело. Речь также идет и о льготах, которые государство гарантирует только законным супругам погибших или раненых военных.

Военные ЛГБТ и наши союзники Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies

По разным исследованиям, в рядах ВСУ служит около 50 тысяч геев и лесбиянок. И даже несмотря на токсическую маскулинность армейской среды, ЛГБТ-военные редко становятся объектами ненависти и дискриминации.

При принятии на службу в украинскую армию рекрутов не спрашивают о сексуальной ориентации, ведь она никак не влияет на способность нести службу. Кроме того, акцентирование внимания на этом признаке уже было бы дискриминацией.

(Не)толерантность власти

Однако неблагоприятный для европрогресса Украины момент заключается в том, что сегодня, по меньшей мере, Луцкий городской совет приравнивает представителей ЛГБТ-сообществ к педофилам и наркоманам. Соответствующее обращение местные власти зарегистрировали в марте 2023 года.

По словам луцкой депутатки Аллы Жупанюк, легализация однополых браков "абсолютно недопустима, потому что это противоречит действующему Семейному кодексу и приведет к неизбежному агрессивному навязыванию гендерной идеологии", которая якобы является аморальной.

Радикалы сжигают флаг у здания, где проходила церемония открытия «Киевпрайда» 2017

Впрочем, не все подобные заявления получают официальное одобрение. Согласно отчету правозащитного ЛГБТ-центра "Наш мир", в феврале 2023 года ВР сняла с рассмотрения законопроект №3916 авторства известного гомофобными инициативами нардепа от "Слуги народа" Григория Мазурашу. Он предлагал запретить "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма".

Также был снят с рассмотрения проект постановления Верховной Рады №6473, внесенный "слугой" Александром Качурой, с призывом отменить государственную поддержку производства художественного кинофильма "Мой юный принц", затрагивавший ЛГБТ-тематику. Оба документа не получили "зеленый свет" от парламентских комитетов.

Исконный враг ЛГБТ — церковь

Главным оппонентом правового равенства для ЛГБТ-лиц остаются ведущие украинские церкви. Они придерживаются бескомпромиссно враждебной позиции и отказываются от диалога и общественного обсуждения этих вопросов.

Еще в 2020 году почетный патриарх Филарет ПЦУ в телеинтервью "4 каналу" назвал однополые браки причиной эпидемии коронавируса.

А в октябре этого года в религиозный скандал попали писатель Сергей Жадан и певица Кристина Соловой. Они сняли клип в храме св. Андрея во Львове и показали поцелуй однополой пары. Капеллан ПЦУ назвал этот эпизод антихристианским.

Не признают актуальности изменений общественного мнения относительно правового равенства ЛГБТ также консервативно-религиозные издания, ориентирующиеся на УПЦ (МП).

— В нашу жизнь снова пытаются протолкнуть наставления, противоречащие Богом данному порядку вещей и вообще здравому смыслу. И это именно сейчас, когда в стране война, пишет промосковский "Союз православных журналистов" о легализации однополых браков.

Бизнес и ЛГБТ-интеграция

Поддержка бизнесом "нетрадиционных" ориентаций понемногу растет. Подтверждением тому стал прайд-месяц, который длился в мае-июне 2023 года. Тогда ряд компаний раскрасили свои логотипы в радужные цвета.

В то же время сдержанной, но заметно недружественной была реакция на прайд-месяц со стороны крупнейшей частной почтовой компании "Новая почта".

Правозащитный ЛГБТ-центр "Наш мир" утверждает, что администраторы соцсетей "Новой почты" удаляли вопросы пользователей об отношении компании к ЛГБТ-лицам и даже блокировали наиболее активных из них.

Под еще больший шквал критики попала ИТ-компания Soft.ua. В объявлении о приеме на работу среди требований к кандидатам была указана "непричастность к ЛГБТ-движению".

После того, как руководство компании поняло, что такие требования напрямую противоречат действующему законодательству и могут привести к привлечению к административной или даже уголовной ответственности, это объявление удалили с сайта рабочих вакансий.

Судопроизводство

К сожалению, личными антипатиями иногда руководствуются украинские правоохранительные органы. Так, райсуд в Житомирской области уже более двух лет рассматривает уголовное дело о пытках небинарного человека.

Несмотря на то, что обвиняемым в тяжких преступлениях (пытки, побои, грабеж) инкриминируют преступления, за которые предусмотрено суровое наказание, они не находятся под стражей, не появляются на судебные заседания и даже выезжают за границу во время военного положения, что приводит к постоянного переноса заседаний.

Как отмечает правозащитный ЛГБТ-центр "Наш мир", ужасное преступление произошло в апреле 2020 года на окраине Житомира: тогда группа молодых людей всю ночь издевались над жертвой только из-за ее гендерной идентичности.

Ситуация с делом остается неизменной с момента начала судебного разбирательства в марте 2021 года. Этот и подобные ему случаи, к сожалению, не редкость, вызывают у ЛГБТ-сообщества большое недоверие к правоохранительной и судебной системе.

Ситуация в России

5 декабря диктатор РФ Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающих "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" и "пропаганду смены пола и педофилии".

Новые нормы запрещают т.н. "пропаганду" ЛГБТ в любых товарах, продаваемых в России — фильмах, книгах, рекламных роликах, материалах в медиа и аудиовизуальных сервисах.

Поправки вводят в Кодекс об административных правонарушениях РФ штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей – для юридических лиц. А иностранцам еще и грозит депортация.

Не только Россия

В 2023 году, когда цивилизованный мир полностью признал права представителей ЛГБТ, президент Уганды Йовери Мусевени подписал закон о смертной казни или пожизненное заключение за гомосексуальность, "вербовку, продвижение и финансирование" однополой "деятельности".

По данным The Guardian, к 2014 году в Уганде, которая является достаточно консервативной христианской страной, уже действовал подобный закон, предусматривавший пожизненное заключение за гомосексуальность.

Предыдущая версия закона вызвала широкую международную критику и была аннулирована Конституционным судом 1 августа 2014 года. Конечно, даже после отмены закона представители ЛГБТ продолжали жить в страхе осуждения и насилия.

По подсчетам The Guardian, в 72 странах однополые отношения до сих пор наказывают законом. Из них в восьми предусмотрена казнь.

В Иране, Судане, Саудовской Аравии и Йемене так поступают в соответствии с законами шариата. То же касается некоторых районов Сомали и северной Нигерии. А в Сирии и Ираке смертные приговоры исполняют негосударственные организации, в частности, "Исламское государство".

Наилучшая поддержка прав ЛГБТ — в Швеции и Нидерландах. По рейтингу Еврокомиссии абсолютное большинство жителей этих стран поддерживают те же права для геев, лесбиянок и бисексуальных людей, что и для гетеросексуальных людей.

Каким будет место Украины в этом рейтинге – большой вопрос. Но нам всем вместе жить в современной европейской стране.