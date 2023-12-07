След Мазепы, дух Москвы и металл Донбасса: что известно о колоколах Лавры, напоминающих о военных в российском плену

Лаврские колокола веками извещают о важнейших событиях

На днях Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" положил начало традиции "Колокол памяти и надежды" как напоминания о войне и украинцах, находящихся в российском плену. "Телеграф" решил узнать, какая история стоит за этим звоном и как в стенах Лавры возникла идея начать акцию чествования его эхом.

Колокольня Лавры пережила времена разных властей

Большую лаврскую колокольню построили в 1731-1745 гг., когда Украина была разделена по Днепру между Речью Посполитой и Российской империей. Понятно, что на протяжении всех исторических времен руки к строительству приложили как деятели России, так и Украины.

Первый проект разработал российский архитектор Федор Васильев, а дальнейшие строительные работы проводили под наблюдением российско-украинского архитектора немецкого происхождения Иоганна-Готфрида Шеделя.

Кто и когда отливал лаврские колокола?

Именно звуки одного из самых больших колоколов Большой лаврской колокольни будут раздаваться каждый день после общенациональной минуты молчания. Но, несмотря на то, что колокольня имеет отпечаток российского господства, основной колокол, по словам гендиректора Нацзаповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко, принадлежит только Украине.

Как отметил "Телеграфу" гендиректор, колокол Копа, в который бьет звонарь, был отлит в 1733 г. при лаврском архимандрите Романе Копе, церковном деятеле еще времен Гетманщины.

Позже, в 1825 г., этот колокол был перелит на заводе Павла Романовского. Поверхность колокола украшена оригинальным орнаментом, где прослеживаются элементы украинских национальных узоров.

Для понимания, вес такого колокола – 5607 кг.

Впрочем, "Копа" — не самый большой среди действующих колоколов духовной святыни. Еще есть семитонный лаврский соборный архиерейский колокол Всех Святых, который еще называют "Царь-колокол". Еще в 2005 году литейщики "Донецкстали" подарили его на 70-летие тогдашнему митрополиту УПЦ МП Владимиру (Сабодану). Подарок простоял 9 лет на Успенской площади в ожидании окончания реставрации колокольни. Этот звон можно смело назвать произведением искусства: по всей его площади выполнена искусная резьба, а навершие украшают четыре фигуры евангелистов — в виде ангела, тельца, орла и льва.

А из утраченных лаврских колоколов можно упомянуть 16-тонный (1000 пудов) работы "артели колокольных дел мастера Ивана Федорова, сына Моторина" (1732 г.), который отливал колокола и для многих церквей Москвы и других городов. Ему же принадлежит и создание 160-тонного "Царь-колокола" (1735 г.), установленного в Московском Кремле.

Сопоставляя данные, можно предположить, что "Копа" была создана именно московскими мастерами. Ведь на гостеприимном дворе Лавры артель Моторина отливала десятки колоколов и для других украинских церквей. Так, в 1733 году помощник имущества — Гаврила (Лукин) Лукьянов — создал 800-пудовый колокол "Рафаил", названный в честь тогдашнего архиепископа Киевского и Галицкого Рафаила Заборовского.

На колокольне Софии Киевской, построенной в 1699–1706 гг. за счет гетмана Ивана Мазепы, он соседствовал со звоном, названным в честь мецената, который через несколько лет стал врагом Московии и получил анафему от Русской православной церкви.

В 30-е годы во время индустриализации т.н. большие колокола "Рафаил" и "Мазепа" (отлит 1705 г.) сбросили с колокольни, в результате чего они получили серьезные повреждения. Несмотря на техническую возможность, Рафаил решили не восстанавливать, чтобы его мощная акустика не влияла на фрески и мозаики Софийского собора. В то же время 13-тонный "Мазепа" является самым большим из сохранившихся старинных бронзовых колоколов Украины.

Благовест лаврских колоколов слышно в радиусе семи километров.

— Этому звону уже почти триста лет. Действительно, в 1930-х годах наша колокольня потеряла большинство своих колоколов, а во время Второй мировой войны пострадала от пожара. Однако этот колокол сохранился. Это его символическая роль, — говорит о "Копе" Максим Остапенко.

Лавра хотела показать патриотизм

Как рассказывает Максим Остапенко, идея с увековечением пленных или пропавших без вести возникла именно в заповеднике "Киево-Печерская лавра".

— Это произошло после того, как мы познакомились с мнениями военных. Говорили о том, что в мире существует определенный церемониал чествования или напоминания о людях, которые находятся в неволе или бесследно исчезли. Когда мы начали обсуждать это в заповеднике, то пришли к такому мнению, что наиболее удачная и традиционная для Украины идея такого увековечения — именно колокола. Они отмечают наиболее важные события, даты или праздники, – говорит "Телеграфу" гендиректор Нацзаповедника.

По его словам, эта традиция в Украине очень древняя и берет свое начало еще в византийские времена. Лаврские колокола веками извещают о самых выдающихся событиях, а сегодня должны напоминать всему обществу, что война не окончена. Эти удары вполне уместны и соответствуют украинским обычаям.

- Мы понимаем, что война началась не 24 февраля 2022 года. Она началась девять лет тому назад. Соответственно, каждый удар колокола напоминает о годах войны с Россией. И каждый год количество пленных и гражданских лиц в заложниках растет. Важно понимать, что некоторые люди находятся в российской неволе еще с 2014 года и по сей день. Особенно это касается гражданских лиц, – говорит Максим Остапенко.

По словам гендиректора нацзаповедника, акция будет продолжаться до последнего пленника и будет очень сильным аргументом, который показывает, чем на самом деле должен заниматься священник в стенах Лавры : помогать и укреплять дух народа. А не работать на русскую церковь и страну агрессора, как это делали некоторые руководители московского патриархата.

Напомним, каждое утро после общенациональной минуты молчания на Большой лаврской колокольне будет раздаваться самый звон Лавры. Он будет чествовать военнослужащих, оказавшихся в российской неволе.

Колокол будет бить девять раз, символизируя девять лет российско-украинской войны, и будет напоминать украинцам и людям всего мира о находящихся в плену военных, гражданских граждан, незаконно удерживаемых в российских застенках, пропавших без вести, депортированных в РФ детей и взрослых.