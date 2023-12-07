Коломойский будет судиться с Зеленским: в чем причина и что говорят судьи

Коллегия судей приводит убедительные аргументы

В конце ноября этого года бизнесмен Игорь Коломойский решил обжаловать решение указа президента Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства от 18 июля 2022 года, подав соответствующий иск в суд. Он заявляет, что узнал о существовании указа только в сентябре 2023 года.

Однако Верховный суд это не убедило, поэтому исковое заявление Коломойского вернули. Об этом говорится в определении Верховного Суда за 1 декабря.

Коломойский подал соответствующее заявление 29 ноября текущего года, несмотря на то, что указ президента о лишении олигарха гражданства Украины датирован 18 июля 2022 года. Срок обращения в административный суд с тех пор истек — он составляет 6 месяцев. Чтобы его восстановили, Игорь Леонидович должен доказать судьям уважительность причин его пропуска.

У подсудимого есть аргумент о том, что он якобы узнал о наличии указа Зеленского только 15 сентября 2023 года при рассмотрении ходатайства об изменении ему меры пресечения по делу о мошенничестве и отмывании имущества (тогда в суд поступило письмо Офиса президента вместе с указом Зеленского №502/ 2022 г. от 18 июля 2022 г. о прекращении гражданства Коломойского). Однако судьи подвергли критике его заявление, ведь соответствующее сообщение широко распространилось в июле 2022 года в СМИ после принятия. Также копию указа публиковал нардеп от Родины Сергей Власенко.

Коллегия судей также считает, что шестимесячный срок для обжалования указа исчислялся с момента, когда Коломойский "должен был узнать о нарушении его прав".

Верховный суд постановил оставить обращение Коломойского без движения, однако ему было дано 10 дней, чтобы подать заявление на возобновление срока обращения в суд и доказать уважительность причин его пропуска.

Ранее "Телеграф" писал, что олигарх Игорь Коломойский, вокруг гражданства которого было много вопросов, является гражданином Украины. Хотя ранее Государственная миграционная служба сочла его паспорт недействительным.