Коломойський буде судитись з Зеленським: у чому причина та що кажуть судді

Колегія суддів наводить переконливі аргументи

Наприкінці листопада цього року бізнесмен Ігор Коломойський вирішив оскаржити рішення указу президента Володимира Зеленського про позбавлення його українського громадянства від 18 липня 2022, подавши відповідний позов до суду. Він заявляє, що дізнався про існування указу лише у вересні 2023 року.

Проте Верховний суд це не переконало, тому позовну заяву Коломойського повернули. Про це йдеться в ухвалі Верховного Суду за 1 грудня.

Як зазначається, Коломойський подав відповідну заяву 29 листопада поточного року, попри те, що указ президента про позбавлення олігарха громадянства України датований 18 липня 2022 року. Строк звернення до адміністративного суду з того часу минув — він складає 6 місяців. Щоб його поновили, Ігор Леонідович має довести суддям поважність причин його пропуску.

У підсудного є аргумент про те, він нібито дізнався про наявність указу Зеленського лише 15 вересня 2023 року під час розгляду клопотання про зміну йому запобіжного заходу у справі про шахрайство та відмивання майна (тоді до суду надійшов лист Офісу президента разом з указом Зеленського №502/2022 від 18 липня 2022 року про припинення громадянства Коломойського). Проте судді розкритикували його заяву, адже відповідне повідомлення широко розповсюдилось у липні 2022 року у ЗМІ після ухвалення. Також копію указу публікував нардеп від Батьківщини Сергій Власенко.

Також колегія суддів вважає, що шестимісячний строк для оскарження указу обчислювався з моменту, коли Коломойський "повинен був дізнатись про порушення його прав".

Верховний суд постановив залишити звернення Коломойського без руху, проте йому дали 10 днів, аби подати заяву на поновлення строку звернення до суду та довести поважність причин його пропуску.

Раніше "Телеграф" писав, що олігарх Ігор Коломойський, довкола громадянства якого було багато питань, є громадянином України. Хоча раніше Державна міграційна служба визнала його паспорт недійсним.