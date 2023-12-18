Новий контрнаступ буде? Залужний дав відповідь

Війна — це не шоу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував можливість нового контрнаступу, про який нещодавно писало видання Welt. Генерал не був багатослівним та однозначної відповіді не дав, посилаючись на безпекові аспекти.

Таку заяву Залужного публікує видання РБК-Україна. Також журналістом вдалось дізнатись оцінку ситуації на фронті від генерала.

"Це війна, я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому — людські життя. Про це не можна казати в жодному разі", — відповів Залужний на питання про обговорюваний у мережі контрнаступ.

Також видання запитало у голови Генштабу ЗСУ, чи патова зараз ситуація на фронті. Генерал дав чітку відповідь: "Ні".

Що написало Welt про наступ

Зауважимо, що за даними німецького видання, значна частина наданої військової допомоги Україні, зокрема броньована техніка, ще не була підключена до боїв на лініях зіткнення. До того ж чимало допомоги ще не доїхало: Німеччина та західні партнери обіцяли 200 танків Leopard 1, з них отримано лише 30 одиниць.

Журналісти Welt, на основі запиту у США на гелікоптери Black Hawk та Apache, винищувачі F-16 та F-18, танки Abrams, ракетні комплекси великої дальності, БПЛА та боєприпаси, роблять висновки про великі плани України.

А от літній контрнаступ у виданні назвали більше політичним ходом, на який погодився Залужний, адже не бачив реальних шансів на успіх без авіаційної підтримки. Проте обрана тактика з застосування маленьких піхотних груп, хоч і була менш ефективна у відвоюванні територій, проте дозволила зберегти чимало ресурсів.

Ба більше, німецькі журналісти вбачають плацдармом для нового наступу саме Херсонський напрямок.

Раніше "Телеграф" писав, що російська армія з лютого 2022 року зазнала приголомшливих втрат в Україні, але не досягла стратегічних цілей. До вторгнення ЗС РФ налічували 360 тисяч військовослужбовців, проте під час бойових дій було безповоротно втрачено 315 тисяч.