Втрати все ж таки є: у Росії набрехали про наслідки бою в Білгородській області

Російські ЗМІ пишуть, що постраждалих з боку РФ немає, але це неправда

У Білгородській області 17 грудня 2023 року біля села Теребрено сталося зіткнення між "ДРГ" та російськими прикордонниками. Двоє співробітників Прикордонної служби Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації отримали поранення, хоча ворог казав, що постраждалих з їхнього боку немає.

Про це повідомляє видання ASTRA у Телеграм-каналі. За даними журналістів, російська сторона займається з’ясуванням обставин.

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При цьому прокремлівський телеграм-канал Shot писав, що трьох бійців "ДРГ" було вбито. З російського боку нібито ніхто не постраждав.

Відповідальність за проникнення на територію Білгородської області на себе взяв легіон "Свобода Росії". Це колишні військовослужбовці РФ, які після потрапляння в український полон вирішили боротися із кремлівським режимом. Про те, що сталося біля Теребрино у неділю, повідомляється у Телеграм-каналі легіону.

Бій біля Теребрино Білгородської області

"17 грудня штурмові загони Легіону "Свобода Росії" зайшли до Білгородської області РФ, знищили ВОП (взводний опорний пункт) путінських військ неподалік вже знайомого нам Теребрено, виконали поставлені завдання і вже повернулися", — йдеться у повідомленні.

Відповіли у легіоні й на те, що їх називають "українською ДРГ". Вони заявили, що приходять додому з доброю метою.

"А всім язикам Кремля, які пишуть про "українську ДРГ", ще раз пояснюємо: Ми російські добровольці. І ми маємо право приходити додому в будь-який час. Тим більше з доброю метою", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що після перестрілки 17 грудня 2023 року у двох селах Білгородської області, що знаходяться на кордоні із Сумщиною, зникла електрика та були перебої з мобільним зв’язком. Також було знищено взводний опорний пункт російських військ, що підтвердили у ГУР.

Раніше "Телеграф" писав про ситуацію на кордоні з РФ у Сумській та Харківській областях. У Прикордонній службі України розповіли про роботу ворожих ДРГ.