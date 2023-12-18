Потери все же есть: в России наврали о последствиях боя в Белгородской области

Российские СМИ пишут, что пострадавших у РФ нет, но это неправда

В Белгородской области 17 декабря 2023 года возле деревни Теребрено произошло столкновение между "ДРГ" и российскими пограничниками. Два сотрудника Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации получили ранения, хотя враг говорил, что пострадавших с их стороны нет.

Об этом сообщает издание ASTRA в Телеграм-канале. По данным журналистов, российская сторона занимается выяснением обстоятельств.

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При этом прокремлевский телеграм-канал Shot писал, что три бойца "ДРГ" были убиты. С российской стороны якобы никто не пострадал.

Ответственность за проникновение на территорию Белгородской области на себя взял легион "Свобода России". Это бывшие военнослужащие РФ, которые после попадания в украинский плен решили бороться с кремлевским режимом. О том, что произошло возле Теребрино в воскресенье, сообщается в Телеграм-канале легиона.

Бой возле Теребрино Белгородской области

"17 декабря штурмовые отряды Легиона "Свобода России" зашли в Белгородскую область РФ, уничтожили ВОП (взводный опорный пункт) путинских войск неподалеку уже знакомого нам Теребрено, выполнили поставленные задачи и уже вернулись", ― говорится в сообщении.

Ответили в легионе и на то, что их называют "украинской ДРГ". Они заявили, что приходят домой с благой целью.

"А всем языкам Кремля, пишущим об "украинской ДРГ" еще раз объясняем: Мы российские добровольцы. И мы имеем право приходить домой в любое время. Тем более с благой целью", ― говорится в сообщении.

Напомним, что после перестрелки 17 декабря 2023 года в двух селах Белгородской области, которые находятся на границе с Сумщиной, исчезло электричество и были перебои с мобильной связью. Также был уничтожен взводный опорный пункт российских войск, что подтвердили в ГУР.

Ранее "Телеграф" писал о ситуации на границе с РФ в Сумской и Харьковской областях. В Погранслужбе Украины рассказали о работе вражеских ДРГ.