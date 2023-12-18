"Ми вчимося сьогодні розуміти, де ця золота середина": у Зеленського зізналися у труднощах комунікації з українським суспільством

Проблема справді існує, але на те є об’єктивні причини

Українській владі складно комунікувати зі суспільством на тему війни, бо раніше подібного досвіду не було. Проте вона вчиться на своїх помилках, набуває досвід, і наразі відбувається пошук "золотої середини".

Про це Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів під час дискусійної панелі "2024: виклики і перспективи". Вона відбулась 13 грудня 2023 року в рамках спільного проєкту LB.ua й EFI Group.

Скандали з прослуховуванням українських політиків

"Давайте дивитися об’єктивно. З точки зору розуміння війни ми вчимося. Ми вчимося під час війни деяких функцій — державних, управлінських, конкретно війни… Пан Залужний у The Economist сказав (і пан Данілов його підтримав), що ніхто не розумів, що таке велика, масштабна війна у 21 сторіччі. Наші партнери не розуміли. Не розуміли, яку техніку нам потрібно давати, у якій кількості, з якою швидкістю. Ні в кого немає відповідних знань. І, відповідно, держава Україна не могла б одразу, з початку війни казати: нам потрібно це, це, і воно буде так працювати. Сьогодні всі отримують досвід. І тому комунікація з точки зору суспільства й держави також формується зараз", — сказав Подоляк.

Він зазначив, що наразі українська влада вчиться спілкуватись зі суспільством таким чином, щоб з однієї сторони говорити правду про ситуацію, а з іншої — не заганяти народ у депресивні настрої. Інакше виникнуть нові проблеми.

"Ми не можемо зайти глибоко в депресивні настрої. Усі кажуть, давайте реалістично говорити про війну. А що таке "реалістично говорити про війну"? Казати, що ми втрачаємо людей. Тоді як ми мобілізуємо нових? Чи казати, наприклад, нам не вистачає грошей. Тоді бізнес скаже: якщо не вистачає грошей, давайте переносити наші виробництва за кордон, тому що ми програємо цю війну", — сказав Подоляк.

Саме тому зараз відбувається пошук золотої середини. Українська влада вчиться розуміти, які речі можна говорити суспільству, а що не варто.

"Ми вчимося сьогодні розуміти, де ця золота середина, що можна казати в цій війні, а що казати не треба. І це складно. Повірте мені, складно. Ми можемо сприймати війну з урахуванням нашого суб'єктивного бачення, з урахуванням нашого інтелекту. Суспільство на 90% сприймає інакше. Воно сприймає війну через емоцію, через втрати, трагедії тощо. І тут дуже і дуже складно — можна зірватися в піке емоційної ями", — сказав Подоляк.

Проблема ще й у тому, що депресивні настрої також впливають на прийняття рішень. Особливо це актуально на цьому етапі війни. Настрої в Україні можуть як пришвидшити надання Заходом допомоги, так і сповільнити.

Довідково: У рамках спільного проекту LB.ua та EFI Group "Нова країна" відбулась дискусійна панель, присвячена викликам третього року війни. Почесними гостями стали глава ГУР Кирило Буданов, міністр фінансів України Сергій Марченко, нардеп Сергій Рахманін, голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі та радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Раніше "Телеграф" писав, як припинити "примусову мобілізацію" на вулицях. Своїм поглядом на розв'язання цієї проблеми поділився ветеран російсько-української війни.