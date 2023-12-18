"Мы учимся сегодня понимать, где эта золотая середина": у Зеленского признались в трудностях коммуникации с украинским обществом

Проблема действительно существует, но на то есть объективные причины

Украинским властям сложно общаться с обществом на тему войны, потому что раньше подобного опыта не было. Однако они учатся на своих ошибках, приобретают опыт, и сейчас происходит поиск "золотой середины".

Об этом Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал во время дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы". Она состоялась 13 декабря 2023 г. в рамках совместного проекта LB.ua и EFI Group.

Скандалы с прослушиванием украинских политиков

"Давайте смотреть объективно. С точки зрения понимания войны мы учимся. Мы учимся во время войны некоторых функций — государственных, управленческих, конкретно войны… Господин Залужный в The Economist сказал (и господин Данилов его поддержал), что никто не понимал, что такое великая, масштабная война в 21 веке. Наши партнеры не понимали. Не понимали, какую технику нам нужно давать, в каком количестве, с какой скоростью. Ни у кого нет соответствующих знаний. И, соответственно, государство Украина не могло бы сразу, начала войны говорить: нам нужно это, это, и оно будет так работать. Сегодня все получают опыт. И потому коммуникация с точки зрения общества и государства тоже формируется сейчас", — сказал Подоляк.

Он отметил, что сейчас украинские власти учится общаться с обществом таким образом, чтобы с одной стороны говорить правду о ситуации, а с другой — не загонять народ в депрессивные настроения. Иначе возникнут новые проблемы.

"Мы не можем зайти глубоко в депрессивные настроения. Все говорят, давайте реалистично говорить о войне. А что такое "реалистично говорить о войне"? Говорить, что мы теряем людей. Тогда как мы мобилизуем новых? Или говорить, например, нам не хватает денег. Тогда бизнес скажет: если не хватает денег, давайте переносить наши производства за границу, потому что мы проигрываем эту войну", — сказал Подоляк.

Именно поэтому сейчас идет поиск золотой середины. Украинские власти учится понимать, какие вещи можно говорить обществу, а что не стоит.

"Мы учимся сегодня понимать, где эта золотая середина, что можно говорить в этой войне, а что говорить не надо. И это сложно. Поверьте мне, сложно. Мы можем воспринимать войну с учетом нашего субъективного видения, с учетом нашего интеллекта. Общество на 90% воспринимает иначе. Оно воспринимает войну из-за эмоции, из-за потерь, трагедий и т.д. И здесь очень и очень сложно — можно сорваться в пике эмоциональной ямы", — сказал Подоляк.

Проблема еще и в том, что депрессивные настроения также влияют на принятие решений. Это особенно актуально на данном этапе войны. Настроения в Украине могут как ускорить предоставление Западом помощи, так и замедлить.

Справка: В рамках совместного проекта LB.ua и EFI Group "Новая страна" прошла дискуссионная панель, посвященная вызовам третьего года войны в Украине. Почетными гостями стали глава ГУР Кирилл Буданов, министр финансов Украины Сергей Марченко, нардеп Сергей Рахманин, глава наблюдательного совета EFI Group Игорь Лиски и советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Ранее "Телеграф" писал, как прекратить "принудительную мобилизацию" на улицах. Своим взглядом на решение этой проблемы поделился ветеран российско-украинской войны.