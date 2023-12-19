Російський бойовик хоче розповісти у Гаазі всю правду про війну: в Україні озвучили гучні подробиці

Ексвійськовий дав свідчення, частина з яких уже була підтверджена

В Генпрокуратурі досліджують інформацію, що отримали від колишнього російського військовослужбовця Ігоря Салікова. Сам він каже, хоче виступити у Міжнародному кримінальному суді із заявою про воєнні злочини Росії в Україні.

Частину наданої ним інформації щодо скоєних злочинів армією РФ прокурорам вже вдалося підтвердити. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

"Так, я підтверджую той факт, що Офіс генерального прокурора вже понад пів року працює над цією людиною, яка надає нам свідчення про дії Росії, починаючи з 2013 року, з підготовки до відкритого вторгнення, особливості відкритого вторгнення. Окрім того, дав важливі свідчення, частина з яких уже знайшла своє підтвердження, пов’язані з відкритим вторгненням з 24 лютого 2022 року. Він повідомив про певні воєнні злочини, деякі з них ми розслідуємо, і деякі з них уже знайшли своє підтвердження." – сказав він.

За словами Бєлоусова, з озвучених Саліковим даних вдалося підтвердити вбивство цивільної особи на території Київської області.

Ігор Саліков

В Офісі генпрокурора не стали розповідати про те, як почалася співпраця. Але заявили, що вірять, що інформація, надана російським бойовиком, буде цінною і допоможе Міжнародному кримінальному суду встановити обставини воєнних злочинів, які російські військові скоюють в Україні.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація що колишній військовослужбовець РФ Ігор Саліков, який звернувся до Міжнародного кримінального суду із заявою про готовність свідчити про злочини російської армії, є одним зі співзасновників російської організації, що започаткувала ПВК "Редут".

Окрім того, російське видання Gulagu.net 18 грудня 2023 року опублікувало новину про те, що російський військовий написав "явку з повинною" до МКС. Він ніби заявив про готовність свідчити про військові злочини російської армії. Зокрема, щодо діяльності групи "Вагнер" і ПВК "Редут". Пізніше те ж видання представило його в інтерв’ю як Ігоря Салікова – "офіцера військової розвідки (ГРУ) Міноборони РФ, ексначальника 4-го відділу Управління спецоперацій так званої "Генпрокуратури "ДНР", який брав участь у бойових діях і ФСБ, і ГРУ".

Джерела "Схем" в українській спецслужбі й одному з правоохоронних органів підтвердили, що це дійсно Ігор Саліков.

У розслідуванні "Хитрість "Редут" сказано, що бійці збройного формування "Редут" воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. Пізніше ця ПВК трансформувалася, перейшла під керівництво ГРУ РФ та набрала бійців до різних розгалужених підрозділів "Редуту", які нині беруть участь у війні проти України.

Також у межах розслідування діяльності і походження ПВК "Редут" журналісти вивчали біографію Ігоря Салікова. Однією з версій з відкритих джерел було те, що ця так звана ПВК бере початок від російської громадської організації "Ветерани миротворчих місій і локальних конфліктів".

Згідно з даними з російських реєстрів, ця ГО існувала із 2008 по 2011 рік. Ігор Саліков – значився одним із її співзасновників. Як, зокрема, і російський, журналіст Аркадій Бабченко.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російська ПВК "Редут" вербує до своїх лав хворих на ВІЛ росіян.