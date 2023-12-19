Российский боевик хочет рассказать в Гааге всю правду о войне: в Украине озвучили громкие подробности

Экс-военный дал показания, часть из которых уже была подтверждена

В Генпрокуратуре исследуют информацию, полученную от бывшего российского военнослужащего Игоря Саликова. Сам он говорит, что хочет выступить в Международном уголовном суде с заявлением о военных преступлениях России в Украине.

Часть предоставленной им информации о совершенных преступлениях армией РФ украинским прокурорам уже удалось подтвердить. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов.

"Да, я подтверждаю тот факт, что Офис генерального прокурора уже более полугода работает над этим человеком, который дает нам свидетельства о действиях России, начиная с 2013 года, по подготовке к открытому вторжению, особенностям открытого вторжения. Кроме того, дал важные свидетельства, часть из которых уже нашла свое подтверждение, связанное с открытым вторжением с 24 февраля 2022 г. Он сообщил об определенных военных преступлениях, некоторые из них мы расследуем, и некоторые из них уже нашли свое подтверждение." – сказал он.

По словам Белоусова, по озвученным Саликовым данным удалось подтвердить убийство гражданского лица на территории Киевской области.

Игорь Саликов

В Офисе генпрокурора не стали рассказывать о том, как началось сотрудничество. Но заявили, что верят, что информация, предоставленная российским боевиком, будет ценной и поможет Международному уголовному суду установить обстоятельства военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший военнослужащий РФ Игорь Саликов, обратившийся в Международный уголовный суд с заявлением о готовности свидетельствовать о преступлениях российской армии, является одним из соучредителей российской организации, начавшей начало ЧВК "Редут".

Кроме того, российское издание Gulagu.net 18 декабря 2023 опубликовало новость о том, что российский военный написал "явку с повинной" в МКС. Он будто бы заявил о готовности свидетельствовать о военных преступлениях российской армии. В частности, по деятельности групп ЧВК "Вагнер" и ЧВК "Редут". Позже то же издание представило его в интервью как Игоря Саликова – "офицера военной разведки (ГРУ) Минобороны РФ, эксначальника 4-го отдела Управления спецопераций так называемой "Генпрокуратуры "ДНР", участвовавшего в боевых действиях и ФСБ, и ГРУ ".

Источники "Схем" в украинской спецслужбе и одному из правоохранительных органов подтвердили, что это действительно Игорь Саликов.

В расследовании "Хитрость "Редут" говорится, что бойцы вооруженного формирования "Редут" воевали в Сирии на стороне режима Башара Асада в войне против Украины.

Также в рамках расследования деятельности и происхождения ЧВК "Редут" журналисты изучали биографию Игоря Саликова. Одной из версий из открытых источников было то, что эта так называемая НПК берет начало от российской общественной организации "Ветераны миротворческих миссий и локальных конфликтов".

Согласно данным из российских реестров, эта ОО существовала с 2008 по 2011 год. Игорь Саликов – числился одним из ее соучредителей. Как, в частности, и российский журналист Аркадий Бабченко.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российский ЧВК "Редут" вербует в свои ряды больных ВИЧ россиян.