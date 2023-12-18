Экс-майор ГРУ РФ просит убежища в Нидерландах: готов рассказать, как Россия сама стреляла по Донбассу в 2014-м

Он боится внесудебной казни в России

Бывший майор ГРУ РФ и старший инструктор ППК "Вагнер" попросил политического убежища в Нидерландах. Он заявил, что готов предстать перед Международным уголовным судом в Гааге и дать показания по военным преступлениям России в 2014-2015 и в 2022 годах.

Фото соответствующей явки с повинной обнародовал в понедельник, 18 декабря, проект Gulagu.net, который основал российский оппозиционный журналист Владимир Осечкин. Следует отметить, что имя бывшего российского силовика не указывается.

"Добровольно отдаю себя в руки международному правосудию, хочу очистить душу и рассказать международному расследованию и суду известные мне факты коррупции, военной агрессии, преступлений, раскрыть незаконные схемы Путина В.В. о вторжении в Украину в 2014 году. Я готов ответить, но прошу для моей семьи международной защиты, потому что на родине за мою гражданскую позицию меня ждет внесудебная казнь или шантаж из-за угроз моей семье для отказа от показаний независимому суду", – говорится в документе.

Также отмечается, что свидетельство о военных преступлениях передано в офис прокурора и следователей Международного уголовного суда. Российский силовик отметил, что более года передавал данные Осечкину для формирования материала для Международного уголовного суда и Офиса генпрокурора Украины.

Он отмечает, что в 2014 году принял участие в "первом вторжении в Украину". Тогда он командовал группой защиты "премьера ДНР" Бородая, действовавшего "лично от Владислава Суркова".

Бывший российский силовик также указывает на преступления боевиков на оккупированных территориях Украины. В частности, на обстрелы Донецка с целью настроить население против ВСУ.

Кроме того, он утверждает, что в конце марта 2022 года в районе Гостомеля и Бучи "получил приказ от сотрудников контрразведки расстрелять пятерых людей, которых мы держали в плену и которых ФСБ представила в качестве диверсантов, хотя это все были жители ближайших сел". Бывший российский силовик уверяет, что приказ не выполнил и людей отпустил, "чем подверг себя преследованию по военному ордеру".

Напомним, в сентябре 2023 года в Гааге возобновились слушания дела "Украина против России" по ложной трактовке Россией термина "геноцид". Киев утверждает, что Россия злоупотребляет международным правом, когда оправдывала вторжение на территорию другой страны необходимостью спасти кого-то от какого-либо "геноцида" на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.