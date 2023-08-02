Оккупанты совершают 100 военных преступлений ежедневно: в Офисе генпрокурора раскрыли шокирующую статистику

Правоохранительные органы Украины зафиксировали более 40 тысяч ударов врага по невоенным объектам

Количество преступлений, связанных с широкомасштабным вторжением россии в Украину, уже превысило отметку в 100 тысяч, а ежедневно правоохранители фиксируют около 100 новых военных преступлений.

Такие данные содержатся в ответе Офиса генерального прокурора Украины (ОГПУ) на информационный запрос "Телеграфа".

Так, по состоянию на середину июля, статистика зарегистрированных военных преступлений россии выглядит следующим образом:

• Нападения или бомбардировки любыми средствами городов, поселков, жилья и зданий, которые не защищены и не являются военными объектами – 42321;

• Умышленные нападения на гражданские объекты (не военные цели) — 16989;

• Умышленные убийства – 1628;

• Захват заложников – 1167;

• Умышленные нападения на сооружения, предназначенные для религиозных, образовательных, художественных, научных или благотворительных целей, исторические памятники, больницы и места сбора больных и раненых – 629;

• Применение запрещенного оружия и средств ведения войны – 375;

• Вероломное нападение (ненадлежащее использование флага перемирия, флага или военных знаков различия и униформы врага, повлекшее смерть или серьезные телесные повреждения) — 3;

• Неизбирательные обстрелы – 534;

• Разграбление города или населенного пункта, даже если он захвачен противником — 634;

• Нанесение вреда природной среде, нападения на объекты, содержащие опасные силы — 57;

• Изнасилование и другие формы сексуального насилия – 57;

• Пытки и бесчеловечное обращение – 330;

• Посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унизительное обращение — 30;

• Незаконное лишение свободы – 1835;

• Причинение сильных страданий или тяжких телесных повреждений или вреда здоровью — 502;

• Уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью – 8249;

• Принудительное перемещение и депортация – 60;

По словам правоохранителей, расследование этих преступлений затруднено отсутствием доступа к оккупированным территориям и свидетелям, находящимся на них и за рубежом, а также укрывательством предполагаемых подозреваемых на неподконтрольных территориях и в россии.

"По факту ведения военно-политическим руководством рф при пособничестве других лиц агрессивной войны против Украины, нарушении ее территориальной целостности и совершении других связанных с агрессией преступлений осуществляется досудебное расследование в "магистральном производстве"", — пояснили "Телеграфу" в ОГПУ.

Досудебное расследование в этом магистральном производстве осуществляется по следующим направлениям:

• Военный блок (высшее руководство силовых ведомств, военнослужащие руководящего состава и их пособники – лица, уполномоченные решать вопросы военного планирования и управления войсками, ответственные за развязывание агрессивной войны).

• Политический блок (представители исполнительной и законодательной власти — лица, способствующие или участвующие в ведении агрессивной войны и посягающие на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

• Информационный блок (представители СМИ, культуры, религии, пропагандисты, которые формируют общественное мнение по поддержанию агрессивной войны, разжигают национальную рознь, призывают к изменению территориальных границ Украины).

• Геноцид (расследуются действия власти РФ, направленные на уничтожение украинского народа путем убийств, нанесения тяжелых физических повреждений, создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение украинцев, насильственное перемещение детей).

"Следует учитывать, что национальные правоохранительные органы лишены возможности привлечь к ответственности всех исполнителей преступления агрессии против Украины из-за строгого соблюдения норм международного права, которым закреплено понятие иммунитета высших должностных лиц государства", — пояснили в ОГПУ.

Именно поэтому важен вопрос создания специального международного трибунала.

"Первым шагом по созданию спецтрибунала стало открытие 3 июля 2023 года в Гааге Международного Центра судебного преследования за преступление агрессии (ICPA)", — добавляют в Офисе генерального прокурора.

Гаагский Центр судебного преследования за преступление агрессии будет координировать расследование (поскольку уже более 20 стран начали собственные расследования в рамках универсальной юрисдикции) собирать доказательную базу и заниматься построением дела по агрессии рф.