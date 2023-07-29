Дуб вместо могилы: что известно через год после теракта в Еленовке и когда похоронят убитых защитников Украины

Украинских военных взорвали среди ночи, говорит жена погибшего разведчика

Уже год прошел с теракта, который устроили россияне в исправительной колонии №120 в поселке Еленовка Донецкой области, цинично убив украинских пленных. Оккупанты до сих пор не позволяют международным организациям побывать на месте преступления и дать окончательный ответ, каким образом оно было совершено.

Продолжается и расследование, которое проводит Украина. Тем временем родные погибших, среди которых большинство — защитники "Азовстали", до сих пор не смогли провести их в последний путь.

Историю одного из таких героев – мелитопольца Сергея Хаванских – рассказала "Телеграфу" его жена Арина.

"Мой муж сгорел заживо"

К моменту теракта, устроенного в ночь на 29 июля 2022 года в колонии №120 в Еленовке, Сергей Хаванских — разведчик Отдельного отряда специального назначения "Азов" НГУ — уже находился несколько месяцев в российском плену. В руках врага он оказался вместе с другими защитниками, вышедшими по приказу командования из заблокированного завода "Азовсталь".

Сергей Хаванских начинал карьеру в "Азове" как минометчик, а стал разведчиком

– Первый и последний раз я услышала мужа из плена 6 июня, – вспоминает Арина. — Тогда я узнала, что он в Еленовке. Это был короткий разговор, Сергей сказал: у него все хорошо, не пытают, водили на допросы в ФСБ. Еще муж успел передать привет своей маме и брату, на этом и все. А потом стало известно о теракте в Еленовке. Я поначалу подумала, что это какая-то провокация со стороны окупантов. Не верила, пока из достоверного источника не получила подтверждение произошедшего массового убийства военнопленных. Очень нервничала, потому что было неясно, кто был во взорванном бараке. Ощущения были ужасные. Я вернулась с работы (на тот момент была в Чехии) и просто одна всю ночь бродила по городу, ни с кем не разговаривала, не читала новостей.

Журналисты МИПЧ наглядно показали, что здание, где произошел взрыв, было отделено от остальных бараков.

Уже на следующий день в соцсетях россияне опубликовали список украинских бойцов, погибших или тяжело раненных в Еленовке. В нем значилась и фамилия мелитопольца. Но у Арины еще оставалась надежда, что муж все же смог уцелеть.

— В Координационном штабе по обращению с военнопленными и Национальном информационном бюро мне сказали не верить этим данным, потому что неизвестно, каким образом они попали в сеть, — вспоминает Арина. — Меня заверили, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился с официальным запросом к российскому уполномоченному по делам человеку Москальковой. Это была вся информация на тот момент. Впоследствии я узнала, что взрыв произошел в отдельном здании на промзоне (оно находилось примерно в трех сотнях метров от остальных бараков, и именно туда накануне перевели 200 азовцев — Авт. ) и там действительно был мой муж.

С окруженного завода Сергей вместе с другими азовцами выходил под гарантию сохранения жизни.

Только 11 октября в Украину вернули большинство тел из Еленовки, после чего начались экспертизы. Результаты по ДНК стали известны лишь через семь месяцев, по крайней мере, мне позвонили из патронатной службы "Азова" 15 мая 2023 года и сообщили о первом совпадении. Была назначена повторная экспертиза, и 20 июня снова был звонок, потому что было получено окончательное подтверждение, что муж погиб, — говорит женщина.

Арина добавляет, что хотя с того момента прошло уже больше месяца, прощания с супругом до сих пор не было. Она намерена обратиться с иском против россии в Европейский суд по правам человека, что требует тщательной подготовки.

Арина хочет наказания для виновных в убийстве ее мужа и других азовцев.

— Если при этом не будут предоставлены все необходимые документы, наша позиция в ЕСПЧ ослабнет, — говорит супруга погибшего воина. – Так объяснил адвокат, с которым я сотрудничаю. Речь идет о всех исследованиях тела, потому что должны быть не только результаты ДНК-экспертизы, и мой представитель проверяет, чтобы все было сделано должным образом и задокументировано. Мне хочется, чтобы все лица, причастные к гибели моего мужа и других военных, были установлены и получили наказание. Ведь их убили в плену, безоружных — просто взорвали ночью, мой муж сгорел живьем, конечно я хочу правосудия не только на уровне нашей страны, но и в международных судах.

"Дом напоминает о счастливой жизни с мужем"

Пока муж был в плену и пока длилась процедура подтверждения факта его гибели, Арина делала все, чтобы привлечь внимание к трагедии в Еленовке и ситуации с пленными азовцами. Это и несколько тематических "майданов" в Праге, и встречи с послом Украины в Чехии, и многочисленные акции, обращения, интервью уже в Украине. И все это с мыслями о любимом мужчине.

— В последний раз вживую мы виделись с Сергеем утром 24 февраля, когда началась полномасштабная война, тогда как резервист он поехал в Мариуполь к ребятам из "Азова", я тоже покинула Мелитополь, — говорит Арина. — Выехала с двумя кофточками и пакетом документов, поэтому о муже у меня остались только воспоминания. Наш двухэтажный дом еще в начале оккупации разграбили. По наводке кого-то из местных туда наведались оккупанты, вырвали ворота, выломали дверь и вынесли все, что им попало под руку. После их набега знакомые заварили вход и дом пустует. Но не думаю, что смогу там жить. Во-первых, не смогу находиться по соседству с людьми, жившими в оккупации и поддерживавшими этот режим. Во-вторых, там все будет напоминать о нашей счастливой жизни с мужем, там у нас было множество посиделок с друзьями, там мы праздновали нашу свадьбу.

Арина и Сергей познакомились в совместной компании и впоследствии стали супругами.

В браке Арина с Сергеем прожили всего восемь с половиной месяцев, хотя до этого были еще несколько лет знакомы, лишь впоследствии общение в одной компании превратилось в любовные отношения.

— Эти месяцы мы все делали вместе, потому что работали дома и были рядом 24/7, и я сейчас этому очень радуюсь, — признается Арина и вспоминает, — Мы дважды в неделю выбирались за продуктами в "Амстор", покупали, грузили в машину. А потом брали кофе и сидели на бордюре рядом, пили и разговаривали, смеялись. Это такие приятные моменты, которые сейчас вспоминаются. Жалею, наверное, только о том, что у нас нет детей, потому что не спешили, ждали удобного случая, а потом началась полномасштабная война.

Уже с передовой, а Сергей оказался с собратьями в аду — в Мариуполе, он выходил на связь и рассказывал об ужасах, которые творит враг.

В преддверии выхода из "Азовстали" Сергей предупредил жену, что его можно будет увидеть в новостях

- Муж сначала удерживал позиции на правом берегу города, был участником большого прорыва на "Азовсталь", который произошел 15 апреля и сопровождался значительными потерями, — добавляет Арина. — Потом находился все время на заводе, но был оптимистично настроен, даже когда говорил, что чуть не погиб, потому что прилетела мина рядом. Он со мной никогда не прощался, но когда 8 мая авиабомба разрушила госпиталь в одном из бункеров и было много погибших, Сергей дал мне наставления на случай, если его вдруг не станет. Говорит мне: "Арина, ты молодая, красивая, ты должна жить дальше. Ты еще выйдешь замуж, родишь детей — без этого никак. Не горюй слишком долго, ты должна жить дальше". Мне очень больно это было слышно, но я не спорила.

Арина планирует реализовать желание супруга и относительно способа упокоения, ведь Сергей не хотел традиционных похорон.

- Соберутся побратимы, родные, знакомые и будет стандартное прощание "азовское" — молитва украинского националиста, почетный караул, а потом кремация, но стандартной могилы не будет, — говорит Арина. – Сергей говорил, чтобы к его праху добавили семена и из него выросло дерево. Мне эта идея импонирует, мы договорились с мамой мужа, что раз он так хотел, мы это сделаем — посадим дуб, когда будет возможность попасть в Мелитополь.

Сергей дал Арине наставления, что делать в случае его гибели.

Арина добавляет: еще не все тела погибших в Еленовке идентифицированы, кроме того, бойцы "Азова" и дальше находятся в плену. Так что родные азовцев 29 июля соберутся на памятную акцию.

— Мы придем в Киеве под стены российского посольства, чтобы напомнить о событиях в Еленовке, зажжем прожекторы по количеству погибших и направим их в небо, — говорит Арина. — Об этом вопиющем случае нарушении Женевских конвенций — убийстве наших ребят в плену в россии — не должны забывать. Кстати, меня удивляет, что, когда все произошло год назад, украинская сторона не давала комментариев по этому поводу и за рубежом не было подано все правильно.

Родные погибших азовцев придут под стены российского посольства в Киеве напоминать о преступлении

Кроме того, как выяснилось на встрече в секретариате ООН в Женеве, на которой я была с другими членами нашей организации, они не проводили исследования собственно тел погибших, потому что Украина его не запросила. Меня возмутило, что не были привлечены в данному случае международные эксперты. И еще одно — до сих пор не установлено официально Дня скорби и памяти защитников, казненных в результате теракта в Оленовке. Вместе с семьями этих ребят мы создали петицию и просим власти на государственном уровне поддержать инициативу ГО Olenivka Families Community.

"Из каждого подразделения "Азова" были люди"

Со стороны Украины расследованием теракта в Еленовке занимается Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора. Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Но до точки в этом процессе еще далеко, потому что наши ведомства, конечно, не могли попасть на место трагедии и провести необходимые исследования. Тем не менее, в пятницу, 28 июля СБУ проинформировало общественность, что бывшему руководителю исправительной колонии №120 и его подчиненному — младшему инспектору отдела надзора сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины — жестокое обращение с военнопленными, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

— По результатам проведенных судебных молекулярно-генетических экспертиз идентифицированы 33 человека из числа погибших в результате взрыва в колонии пгт Еленовка в ночь с 28 на 29 июля 2022 года, тела которых возвращены на подконтрольную Украине территорию. В настоящее время проходит идентификация других 24 возвращенных тел, которые могли находиться в этой колонии, и проводятся в отношении них соответствующие экспертизы, — цитирует Офис генерального прокурора "Укринформ".

При этом международные организации фактически самоустранились от выяснения всех обстоятельств совершения преступления со стороны россии и установления круга лиц, причастных к нему. В частности, как сообщал Телеграф, созданная для этого миссия ООН была расформирована в начале января 2023 года.

Пока наиболее полную информацию, которая стала доступна широкой публике, о прошлогодних событиях в Оленовке смогли собрать представители общественного сектора. А именно "Медийная инициатива по правам человека" (МИПЧ). Еще в декабре 2022 года они назвали ключевые фигуры из администрации колонии, а также правоохранительной системы т.н. ДНР, которые с большой вероятностью имели отношение к подготовке и реализации теракта. Это Сергей Евсюков, который возглавлял колонию на тот момент, и заведующий оперативной частью в Еленовке Вячеслав Чекурнов, по указаниям которого проводились избиения и пытки военнопленных. Именно на них указали бывшие заключенные. Кроме того, к делу причастны т.н. "министр внутренних дел ДНР" Алексей Дикий и его заместитель Александр Шептура.

Именно во времена управления колонией в Оленовке Сергея Евсюкова здесь были убиты военнопленные

А в этом году расследователи представили детальную реконструкцию событий 28-29 июля прошлого года, собрав показания потерпевших. Основной вывод: теракт был спланирован. Одно из доказательств в пользу этой версии — оперативная подготовка отдельного барака в промзоне, где ранее не содержались пленные, вдали от основной территории колонии. Журналисты предположили, что это было сделано, чтобы обезопасить работников колонии и других заключенных.

Кроме того, в здание, где впоследствии произошла серия взрывов, пленных собирали по спискам. Принцип их формирования пока неизвестен.

- Из каждого подразделения "Азова" были люди — от представителей рембазы и медиков до подполковника Дмитрия Букарева, зам. командира отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" по применению артиллерии. Даже были представители зенитно-ракетного дивизиона, — приводят в МИПЧ слова бойца с позывным "Хасан", выжившего во время теракта.

Еще один факт в пользу заранее проработанного сценария – отсутствие медицинской помощи пострадавшим. Руководство колонии просто наблюдало из-за забора за тем, как люди умирали в муках, затем спасать побратимов позволили другим пленным, но сделать много без спецоборудования, перевязочных материалов и медикаментов они не могли.

Три взрыва в бараке на промзоне убили 53 украинских бойца, еще десятки были тяжело ранены

К тому же некоторые из азовцев, уцелевшие во время теракта и оказавшиеся на свободе, отмечают, что россияне приносили на место происшествия какие-то обломки, наверное, чтобы подтвердить собственную теорию об обстреле Еленовки из HIMARS. Но использование этих снарядов уже опровергли эксперты. Украинская сторона называет другие варианты оружия, которые могли использовать РФ — это, по мнению военного эксперта Михаила Жирохова, могла быть самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", существует версия и о заложенной взрывчатке внутри барака. Но Офис генпрокурора накануне годовщины трагедии сообщил, что взрыв произошел из-за применения реактивного термобарического гранатомета.

Родные азовцев, ставшие жертвами теракта в Оленовке, надеются, что расследование военного преступления со стороны россии на уровне государства будет доведено до логического конца. Кроме того, домой будут возвращены раненые бойцы, до сих пор удерживаемые россиянами в плену.