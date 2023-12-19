Резервы иссякают? Российская ЧВК "Редут" вербует в свои ряды больных ВИЧ россиян

Официально заключать контракт с министерством обороны РФ ВИЧ-инфицированные и больные гепатитом не могут

Российские террористы продолжают искать человеческие резервы, согласные умереть на войне против Украины. В частности, подчиненная российскому министерству обороны частная военная компания "Редут", подразделения которой сейчас умываются кровью под Авдеевкой, начала вербовать ВИЧ-позитивных россиян в свои ряды.

Об этом пишет российское издание "Важные истории". По данным российских журналистов, об этом свидетельствуют многочисленные объявления в российских социальных сетях.

Среди прочего, россиянам предлагают шестимесячный контракт с зарплатой в 230 тысяч рублей в месяц и премиями. Аналогом стало подразделение ЧВК "Вагнер" под названием "Амбрелла" — там служили больные ВИЧ и гепатит.

Проверка, проведенная журналистами, доказала, что наемников вербует именно ЧВК "Редут" – об этом журналисту сказал непосредственно рекрутер во время разговора. При этом рекрутер отметил, что ЧВК обеспечивает оружием, снаряжением, но не лекарством для антиретровирусной терапии.

"Мы обеспечим только тем, в чем воевать. В Донецке будете покупать лекарства, мы не привозим", – сказал он.

Интересно, что официально заключать контракт с министерством обороны РФ ВИЧ-инфицированные и больные гепатитом не могут. Но это ценный ресурс, который подхватывают всяческие маргинальные и полунелегальные подразделения типа "Русича", "Вагнера", "Редута" и "Шторма".

Ранее "Телеграф" писал, что после проведенной частичной мобилизации власти России набрали контрактников и добровольцев около 500 тысяч человек. Потому вторая волна мобилизации не понадобится. Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин.