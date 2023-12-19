Резерви вичерпуються? Російська ПВК "Редут" вербує до своїх лав хворих на ВІЛ росіян

Офіційно укладати контракт з міністерством оборони РФ ВІЛ-інфіковані та хворі на гепатит не можуть

Російські терористи продовжують шукати людські резерви, які будуть згодні померти на війні проти України. Зокрема підпорядкована російському міністерству оборони приватна військова компанія "Редут", підрозділи якої зараз вмиваються кров'ю під Авдіївкою, почала вербувати ВІЛ-позитивних росіян до своїх лав.

Про це пише російське видання "Важные истории". За даними російських журналістів, про це свідчать численні оголошення в російських соціальних мережах.

Серед іншого росіянам пропонують шестимісячний контракт із зарплатою у 230 тисяч рублів на місяць та преміями. Аналогом став підрозділ ПВК "Вагнер" під назвою "Амбрелла" – там служили хворі на ВІЛ та гепатит.

Перевірка, проведена журналістами, довела, що найманців вербує саме ПВК "Редут" – про це журналісту сказав безпосередньо рекрутер під час розмови. При цьому рекрутер зазначив, що ПВК забезпечує зброєю, спорядженням, але не ліками для антиретровірусної терапії.

"Ми забезпечимо тільки тим, у чому воювати. У Донецьку будете купувати ліки, ми не привозимо", – сказав він.

Цікаво, що офіційно укладати контракт з міністерством оборони РФ ВІЛ-інфіковані та хворі на гепатит не можуть. Але це цінний ресурс, який підхоплюють усілякі маргінальні та напівнелегальні підрозділи на кшталт "Русича", "Вагнера", "Редута" та "Шторма".

Раніше "Телеграф" писав, що після проведеної часткової мобілізації влада Росії набрала контрактників і добровольців близько 500 тисяч осіб. Тому друга хвиля мобілізації не знадобиться. Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін.