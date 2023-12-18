Ексмайор ГРУ РФ просить прихистку в Нідерландах: готовий розповісти, як Росія сама гатила по Донбасу у 2014-му

Він боїться позасудової кари у Росії

Колишній майор ГРУ РФ та старший інструктор ПВК "Вагнер" попросив політичного прихистку в Нідерландах. Він заявив, що готовий постати перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі та дати свідчення щодо воєнних злочинів Росії у 2014-2015 та у 2022 роках.

Фото відповідної явки з повинною оприлюднив у понеділок, 18 грудня, проєкт Gulagu.net, який заснував російський опозиційний журналіст Володимир Осєчкін. Слід зазначити, що ім'я колишнього російського силовика не вказується.

"Добровільно віддаю себе в руки міжнародному правосуддю, хочу очистити душу і розповісти міжнародному розслідуванню та суду відомі мені факти корупції, військової агресії, злочинів, розкрити незаконні схеми Путіна В.В. про вторгнення в Україну у 2014 році. Я готовий відповісти за скоєне, але прошу для моєї сім'ї міжнародного захисту, тому що на батьківщині за мою громадянську позицію на мене чекає позасудова кара або шантаж через погрози моїй сім'ї для відмови від показань незалежному суду", – йдеться у документі.

Також зазначається, що свідоцтво про воєнні злочини передано в офіс прокурора та слідчих Міжнародного кримінального суду. Російський силовик зазначив, що понад рік передавав дані Осєчкіну для формування матеріалу до Міжнародного кримінального суду та Офісу генпрокурора України.

Він зазначає, що у 2014 році взяв участь у "першому вторгненні в Україну". Тоді він командував групою захисту "прем'єра ДНР" Бородая, який діяв "особисто від Владислава Суркова".

Колишній російський силовик також вказує на злочини бойовиків на окупованих територіях України. Зокрема, на обстріли Донецька з метою налаштувати населення проти ЗСУ.

Крім того, він стверджує, що наприкінці березня 2022 року в районі Гостомеля та Бучі "отримав наказ від співробітників контррозвідки розстріляти п'ятьох людей, яких ми тримали в полоні та яких ФСБ представила як диверсантів, хоча це всі були жителі найближчих сіл". Колишній російський силовик запевняє, що наказ не виконав і людей відпустив, "чим піддав себе переслідуванню за воєнним ордером".

Нагадаємо, у вересні 2023 року у Гаазі відновилися слухання справи "Україна проти Росії" щодо хибного трактування Росією терміну "геноцид". Київ стверджує, що Росія зловживає міжнародним правом, коли виправдовувала вторгнення на територію іншої країни необхідністю врятувати когось від якогось "геноциду" на території окупованих районів Донецької й Луганської областей.