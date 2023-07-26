США допоможуть МКС у Гаазі розкривати воєнні злочини росіян в Україні — ЗМІ

Відносини між МКС та Вашингтоном ніколи теплими не були

Президент США Джо Байден розпорядився передати трибуналу в Гаазі докази російських воєнних злочинів, скоєних під час вторгнення в Україну.

Як повідомляє The NYT, цей крок свідчить про тектонічні зрушення в політиці Вашингтона, який до цього не бажав створювати прецедент, який міг би відкрити суду шлях до засудження американських військових.

Зазначається, що незрозуміло, чому Байден дозволив цьому питанню вирішуватись так довго, як і незрозуміло, що призвело до зміни його позиції з цього питання.

Офіційні особи США розповіли виданню, що спецслужби змогли зібрати інформацію про рішення російського керівництва про навмисні обстріли цивільної інфраструктури та насильницьку депортацію дітей.

Варто зазначити, що США не є учасником Міжнародного кримінального суду та не визнають його юрисдикцію, крім того, Вашингтон у минулому був великим противником його створення. Відносини між владою країни та адміністрацією МКС потеплішали лише після початку російського вторгнення в Україну.

Офіційно про рішення поділитися розвідданими з судом поки що публічно не повідомляли, проте членам Конгресу вже почали надходити повідомлення про необхідність "обговорити делікатне питання".

Як повідомлялося раніше, у Гаазі відкрилося міжнародне Бюро, яке розслідуватиме звірства росіян під час вторгнення в Україну. Його повна назва – Міжнародний центр переслідування за злочин агресії.