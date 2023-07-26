США помогут МУС в Гааге раскрывать военные преступления россиян в Украине - СМИ

Отношения между МУС и Вашингтоном никогда теплыми не были

Президент США Джо Байден распорядился передать трибуналу в Гааге доказательства российских военных преступлений, которые были совершены во время вторжения в Украину.

Как сообщает The NYT, этот шаг свидетельствует о тектонических сдвигах в политике Вашингтона, до этого не желавшего создавать прецедент, который мог бы открыть суду путь к осуждению американских военных.

Отмечается, что непонятно, почему Байден позволил этому вопросу решаться так долго, как и непонятно, что привело к изменению его позиции по этому вопросу.

Официальные лица США рассказали изданию, что спецслужбы смогли собрать информацию о решениях российского руководства о намеренных обстрелах гражданской инфраструктуры и насильственной депортации детей.

Стоит отметить, что США не являются участником Международного уголовного суда и не признают его юрисдикцию, кроме того, Вашингтон в прошлом был большим противником его создания. Отношения между властями страны и администрацией МУС потеплели лишь после начала российского вторжения в Украину.

Официально о решении поделиться разведданными с судом пока публично не сообщали, однако членам Конгресса уже начали приходить уведомления о необходимости "обсудить деликатный вопрос".

Как сообщалось ранее, в Гааге открылось международное Бюро, которое будет расследовать зверства россиян во время вторжения в Украину. Его полное название – Международный центр по преследованию за преступление агрессии.