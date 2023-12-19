Лікувальні грязі та російська лазня: в Івано-Франківську студентів примушують вивчати радянські міфи

Студентам рекомендували читати літературу 1984 року видання

В Івано-Франківському національному медичному університеті студентів змушують вивчати лікувальні властивості парафіну, грязей та інші сумнівні радянські практики. Це затверджено у відповідному навчальному плані.

Про це повідомила волонтерка, голова благодійного фонду "СВОЇ" Леся Литвинова. За її словами, студенти звернулись з цим питанням до викладачки кафедри загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини.

Литвинова зазначила, що вони апелювали до відповідних рекомендацій МОЗ і навіть показали викладачці посилання на окремі тексти на сайті міністерства. На що вона заявила студентам: "Спочатку доростіть до міністра, а потім щось мені розповідайте".

Волонтерка звернулася з цією проблемою до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Вона закликала його звернути на це увагу.

"Чи можете ви мені сказати, пане міністр, чому ті студенти. які потім прийдуть працювати в ті самі реабілітаційні центри, мають вивчати лікувальні властивості парафіну, грязей і решту сумнівних радянських надбань? Чому викладач дозволяє собі розповідати, що в Радянському Союзі такі заклади були на кожному кроці, а Україна їх розвалила? Чому весь цей чудовий план навчання затверджений? Чому ті студенти, які відмовляються вчити теми "Російська лазня" та "Водо та електролікування", ризикують не здати сесію?" — написала вона.

Литвинова підкреслила, що студенти намагаються з цим боротись. Хоча, на її думку, відповідна скарга до деканату не подіє.

"Бо уявити, що декан факультету вперше чує про навчальний план – важко. Тоді виникає ще одне питання – а він там взагалі на хіба працює", — підкреслила волонтерка.

Вона також поцікавилась, чи комусь, крім студентів, "муляє диплом від спілки російських гастроентерологів, який гордо висить у того ж викладача в кабінеті?" Литвинова зазначила, що цей диплом датований 2015 роком, коли в Україні вже рік як йшла війна.

"Може має сенс поговорити про те, що гроші треба вкладати не в сучасні реабілітаційні центри, а в перевидання підручників 1984 року і закупівлю по всьому світу лазерів, магнітів і лікувальних грязей? Бо саме цим методам ми вчимо студентів-реабілітологів. Чекаю на відповідь. Прям дуже чекаю", — зазначила вона у зверненні до міністра.

Нагадаємо, у гуртожитку одного з училищ Золочівського району Львівської області студенти старших курсів влаштували жорстоку посвяту для новачків. Хлопці в боксерських рукавичках били новачків, завдаючи ударів по обличчю та в груди.