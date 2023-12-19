Лечебные грязи и русская баня: в Ивано-Франковске студентов заставляют изучать советские мифы

Студентам рекомендовали читать литературу 1984 года издания

В Ивано-Франковском национальном медицинском университете студентов вынуждают изучать лечебные свойства парафина, грязей и другие сомнительные советские практики. Это утверждено в соответствующем учебном плане.

Об этом сообщила волонтер, председатель благотворительного фонда "СВОИ" Леся Литвинова. По ее словам, студенты обратились с этим вопросом к преподавательнице кафедры общей практики (семейной медицины), физической реабилитации и спортивной медицине.

Литвинова отметила, что они апеллировали к соответствующим рекомендациям Минздрава и даже показали преподавательнице ссылку на отдельные тексты на сайте министерства. На что она заявила студентам: "Сначала дорастите до министра, а потом что-нибудь мне рассказывайте".

Волонтер обратилась с этой проблемой к министру здравоохранения Виктору Ляшко. Она призвала его обратить на это внимание.

"Можете ли вы мне сказать, господин министр, почему те студенты, которые потом придут работать в те же реабилитационные центры, должны изучать лечебные свойства парафина, грязей и остальных сомнительных советских достижений? Почему преподаватель позволяет себе рассказывать, что в Советском Союзе такие заведения были на каждом шагу, а Украина их развалила? Почему этот замечательный план обучения утвержден? – написала она.

Литвинова подчеркнула, что студенты пытаются с этим бороться. Хотя, по ее мнению, соответствующая жалоба в деканат не подействует.

"Ведь представить, что декан факультета впервые слышит об учебном плане — трудно. Тогда возникает еще один вопрос — а он там вообще зачем работает", — подчеркнула волонтер.

Она также поинтересовалась, мозолит глаза ли кому-то еще, кроме студентов, диплом от союза российских гастроэнтерологов, "который гордо висит у того же преподавателя в кабинете?" Литвинова отметила, что этот диплом датирован 2015 годом, когда в Украине уже как год шла война.

"Может, имеет смысл поговорить о том, что деньги нужно вкладывать не в современные реабилитационные центры, а в переиздание учебников 1984 года и закупку по всему миру лазеров, магнитов и лечебных грязей? Ведь именно этим методам мы учим студентов-реабилитологов. Жду ответа. Прям очень жду", — отметила она в обращении к министру.

Напомним, в общежитии одного из училищ Золочевского района Львовской области студенты старших курсов устроили жестокое посвящение для новичков. Ребята в боксерских перчатках били новичков, нанося удары по лицу и груди.