ISW: російські терористи скаржаться на дефіцит техніки на Херсонщині

Обидві сторони активно використовують ударні дрони

Російські терористи, які ведуть бої на лівому березі Херсонської області, скаржаться на великий дефіцит військової техніки. Доходить до того, що росіяни не в змозі евакуювати власних поранених (якщо вони оберуть евакуювати їх, а не кинути), оскільки немає евакуаційних машин.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 19 грудня. Аналітики відзначають, що така ситуація склалася завдяки діям Збройних сил України, які винищують російську техніку.

Українські оператори ефективно використовують ударні безпілотники для ураження ворожої техніки. Водночас росіяни не можуть реалізувати потенціал дронів у цьому напрямку, оскільки української техніки на плацдармі немає.

Останнім часом в цьому районі йдуть важкі позиційні бої. Російські терористи намагаються контратакувати, але ЗСУ відбивають усі спроби атак та зберігають за собою позиції на плацдармі, зокрема у н/п Кринки.

Ситуація на Херсонщині

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські військові досягли неабияких успіхів на лівому березі Херсонщини. Але перспективи подальшого розвитку ситуації експерти поки що оцінюють стримано.