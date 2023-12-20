"Віддав життя за країну, в яку закохався": на фронті загинув юний доброволець із США

Вічна пам’ять герою

Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших захисників. Цими захисниками є не лише наші громадяни, а й мужні іноземці, котрі прибули на допомогу українцям у важку хвилину. На жаль, із фронту прийшла чергова трагічна новина про одного з них. З життя пішов зовсім молодий герой – 21-річний громадянин США Ітан Хертвек.

Про це повідомляють у мережі. За словами британського волонтера в українській армії Мейсера Гіффорда, Відважний американський доброволець приєднався до 131 полку як бойовий медик. Він нещодавно перейшов до іншої бригади, де трагічно загинув у бою з російськими окупантами.

Американський тележурналіст Стів Грант розповів, що Ітан Хертвек загинув 14 грудня, рятуючи з поля бою пораненого бійця ЗСУ. Воїн був ветераном морської піхоти США. Чоловік спочатку приїхав в Україну як звичайний медик, але, як розповіла його мати, "він дбав про бійців, які в основному раніше були фермерами та офісними працівниками, він просто не міг винести того факту, що відправляв їх битися, а його не було з ними на полі бою Після кількох місяців навчання людей у TDI він підписав контракт зі Збройними Силами України та вступив до 131-го спеціального розвідувального батальйону "Відьмак".

"Ітан виконав кілька завдань, одне з яких включало форсування річки Дніпро, потім вирішив перейти до 59-ї моторизованої бригади. 8 грудня, під час свого останнього завдання перед поверненням додому 19 грудня, він і один з його товаришів прикривали 2 бункери свого підрозділу, коли російські війська почали захоплювати цей район, вони одні знищили близько 12 солдатів супротивника і зупинили їх просування.Вони врятували 2 бункери.Ітан дістався бункера, але йому довелося повернутися за своїм товаришем, і саме тоді він отримав удар у ліву верхню частину грудей, але він все ж таки спробував надати допомогу, перш ніж піти. Він віддав своє життя за країну та людей, в яких закохався!", - розповіла мати героя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув ветеран спецназу армії США.