"Отдал жизнь за страну, в которую влюбился": на фронте погиб юный доброволец из США

Вечная память герою

Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших защитников. Этими защитниками являются не только наши граждане, но и мужественные иностранцы, прибывшие на помощь украинцам в тяжелую минуту. К сожалению, с фронта пришла очередная трагическая новость об одном из них. Из жизни ушел совсем молодой герой — 21-летний гражданин США Итан Хертвек.

Об этом сообщают в сети. По словам британского волонтера в украинской армии Мейсера Гиффорда, Отважный американский доброволец присоединился к 131 полку как боевой медик. Он недавно перешел в другую бригаду, где трагически погиб в бою с российскими оккупантами.

Американский тележурналист Стив Грант рассказал, что Итан Хертвек погиб 14 декабря, спасая с поля боя раненого бойца ВСУ. Воин был ветераном морской пехоты США. Мужчина изначально приехал в Украину в качестве обычного медика, но, как рассказала его мать, "он заботился о бойцах, которые в основном ранее были фермерами и офисными работниками, он просто не мог вынести того факта, что отправлял их сражаться, а его не было с ними на поле боя. После нескольких месяцев обучения людей в TDI он подписал контракт с Вооруженными Силами Украины и вступил в 131-й специальный разведывательный батальон "Видьмак".

"Итан выполнил несколько задач, одна из которых включала форсирование реки Днепр, затем решил перейти в 59-ю моторизованную бригаду. 8 декабря, во время своего последнего задания перед возвращением домой 19 декабря, он и один из его товарищей прикрывали 2 бункера своего подразделения, когда российские войска начали захватывать этот район. Они в одиночку уничтожили около 12 солдат противника и остановили их продвижение. Они спасли 2 бункера. Итан добрался до бункера, но ему пришлось вернуться за своим товарищем, и именно тогда он получил удар в левую верхнюю часть груди, но он все же попытался оказать помощь, прежде чем уйти. Он отдал свою жизнь за страну и людей, в которых влюбился!", — рассказала мать героя.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб ветеран спецназа армии США.