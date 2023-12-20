Картинка для росЗМІ? У Києві молодь розгорнула нацистський прапор, поліція вже відреагувала (відео)

В українській столиці провели дивну акцію, якою вже зацікавилася поліція

У середу, 20 грудня 2023 року, в інтернеті з’явився ролик, на якому молодь позує поруч із нацистським прапором. Дивна акція проводилася у Києві.

На поширених відео зображено, як молоді люди підходять до танцюючої людини, одягненої в костюм пса Патрона, і розгортають нацистський прапор. Про це повідомляє Телеграм-канал Klymenko Time.

Далі юнаки починають позувати поруч із прапором Крігсмаріне (військово-морського флоту Третього Рейху). Поки невідомо, що це була за акція, і ким були ці молоді люди.

Є припущення, що вони могли робити картинку для російських ЗМІ. Деякі пропагандистські видання, наприклад, "РІА Новини", вже опублікували повідомлення про "київських нацистів".

Реакція поліції та прокуратури

У коментарі "Телеграфу" пресслужба поліції Києва повідомила, що за фактом демонстрації фашистської символіки на місце проведення акції виїхали співробітники поліції, зокрема, співробітники ювенальної превенції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Зазначимо, що поліція дізналась про акцію з використанням забороненої символіки коли моніторила контент в соцмережах. Незаконна демонстрація відбувалась на Позняках.

Під керівництвом Дарницької окружної прокуратури ініційовано початок досудового розслідування щодо кримінального провадження за фактом поширення нацистської символіки (ч. 1 ст. 436-1 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без неї.

У соцмережах відреагували на дивну акцію

Користувачі інтернету не розгубилися і швидко вигадали смішні меми з псом Патроном. Його зобразили промовцем біля трибуни перед нацистами. А на іншому мемі улюбленця багатьох зображено з ліквідованим зрадником Ківою.

Відео акції

Зазначимо, що одним із перших поширив цю новину Телеграм-канал, який ще в 2021 році був внесений Радою національної безпеки та оборони (РНБО) до списку ресурсів, які розповсюджують дезінформацію на користь РФ. Як раніше проінформувала "Українська правда", Klymenko Time належить екс-міністрові доходів та зборів Олександру Клименку. Цю новину також розповсюдив Телеграм-канал "Страна.ua". Щодо цього проросійського видання РНБО вводила санкції.

"Телеграф" раніше писав про те, що Росія звинуватила Україну у зростанні дитячої злочинності. Користувачі у соцмережах неоднозначно відреагували.