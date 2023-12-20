Картинка для росСМИ? В Киеве молодежь развернула нацистский флаг, полиция уже отреагировала (видео)

В украинской столице провели странную акцию, которой уже заинтересовалась полиция

В среду, 20 декабря 2023 года, в интернете появился ролик, на котором молодежь позирует рядом с нацистским флагом. Странная акция проводилась в Киеве.

На распространенных видео запечатлено, как молодые люди подходят к танцующему человеку, одетому в костюм пса Патрона, и разворачивают нацистский флаг. Об этом сообщает Телеграм-канал Klymenko Time.

Далее юноши начинают позировать рядом с флагом Кригсмарине (военно-морского флота Третьего Рейха). Пока неизвестно, что это была за акция и кем были эти молодые люди.

Есть предположения, что они могли "делать картинку" для российских СМИ. Некоторые пропагандистские издания, например, "РИА Новости", уже опубликовали новость о "киевских нацистах".

Реакция полиции и прокуратуры

В комментарии "Телеграфу" пресс-служба полиции Киева сообщила, что по факту демонстрации фашистской символики на место проведения акции выехали сотрудники полиции, в том числе сотрудники ювенальной превенции. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Отметим, что полиция узнала об акции с использованием запретной символики, когда проводила мониторинг контента в соцсетях. Незаконная демонстрация проходила на Позняках.

Под руководством Дарницкой окружной прокуратуры инициировано начало досудебного расследования по уголовному производству по факту распространения нацистской символики (ч. 1 ст. 436-1 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без нее.

В соцсетях отреагировали на странную акцию

Пользователи интернета не растерялись и быстро придумали смешные мемы с псом Патроном. Его изобразили выступающим у трибуны перед нацистами. А на другом меме любимец многих изображен с ликвидированным предателем Кивой.

Видео акции

Отметим, что одним из первых распространил эту новость Телеграм-канал, который еще в 2021 году был внесен Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) в список ресурсов, распространяющих дезинформацию в пользу РФ. Как ранее проинформировала "Украинская правда", Klymenko Time принадлежит экс-министру доходов и сборов Александру Клименко. Эту новость также распространил Телеграм-канале "СТРАНА.ua". В отношении этого пророссийского издания СНБО вводила санкции.

"Телеграф" ранее писал о том, что Россия обвинила Украину в росте детской преступности. Пользователи в соцсетях неоднозначно отреагировали.