Україну атакували понад три десятки "шахедів": де вночі лунали вибухи

ППО спрацювали майже зі 100% ефективністю

У ніч проти 21 грудня Україна зазнала нового масованого удару "шахедами", як це було і в ніч проти 20 грудня. Вибухи чули у кількох областях.

"Телеграф" зібрав усю головну інформацію про нову атаку по нашій території. Про рух "шахедів" з Півдня моніторинги повідомили близько 1:00.

Перші групи безпілотників рухалися через Бериславський район Херсонської області у районі Снігурівки Миколаївської області. В обох регіонах було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше "шахеди" продовжили рух у бік Миколаєва. Через 40 хвилин моніторинги написали про вибухи у вказаних областях. Попередньо там працювали сили ППО, були збитки на Миколаївщині.

Разом з атакою дронів ворог також ударив по Херсону з артилерії. За інформацією моніторингів, обстріляли центр міста. Також була інформація про удар авіабомбами в районі Кринків. Про вибухи повідомляли і на Донеччині.

У районі 2:30 пабліки писали про новий масований обстріл Херсона та його околиць, також приблизно в цей же час пролунав вибух у передмісті Миколаєва.

Відбій повітряної тривоги країною пролунав у районі 3:30, проте в районі 6:20 у Херсоні знову чули вибухи.

У ранковому зведенні Повітряних сил повідомили, що в ніч проти 21 грудня було зафіксовано пуски 35 "Shahed-136/131".

"Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 з 35 випущених ударних БПЛА супротивника. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях", — йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що пізно ввечері вівторка, 19 грудня, окупанти завдали удару по Херсону, внаслідок чого чотири особи — мати і три її маленькі дочки — отримали поранення.