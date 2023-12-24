З дня весілля минуло 22 дні: у бою на фронті загинув український воїн

Захиснику було лише 36 років

На Харківщині загинув український військовий із Попасної Луганської області Сергій Макаренко. Трагедія сталася внаслідок удару російського дрону.

В останню путь захисника проведуть у місті Жовті Води. Про це повідомляється на сторінці "Інформаційний портал Жовтоводської міської ради" у Facebook.

"Сергій — родом з Попасної Луганської області. Народився 19 січня 1987 року. Повномасштабне вторгнення зустрів у Києві. До 10 березня служив у теробороні, потім був мобілізований на передову. У бригаді обіймав посаду стрільця-зенітника механізованого батальйону", — йдеться у повідомлені.

Згодом доля завела Сергія Макаренка до Жовтих Вод. Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною – Каріною, переселенкою з Лисичанська. Щастя молодих не тривало довго. Через 22 дні після весілля воїн загинув під час виконання бойового завдання в Куп’янському районі Харківської області, внаслідок удару російського дрону. Це сталося 10 грудня.

Вдома у чоловіка залишилася мати, якій так і не вдалося виїхати з тимчасово окупованої території та його дружина. Прощання з Сергієм Макаренком відбудеться 26 грудня о 10:00 біля пам’ятника Героям визвольної війни українського народу 1648-1654 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у тяжких боях за Україну загинув український військовий Олексій Солоданюк. Він стояв на захисті Батьківщини від початку повномасштабної війни.