Со дня свадьбы прошло 22 дня: в бою на фронте погиб украинский воин

Защитнику было всего 36 лет

На Харьковщине погиб украинский военный из Попасной Луганской области Сергей Макаренко. Трагедия произошла в результате удара российского дрона.

В последний путь защитника проведут в городе Желтые Воды. Об этом сообщается на странице "Информационный портал Жовтоводского городского совета" в Facebook.

"Сергей – родом из Попасной Луганской области. Родился 19 января 1987 года. Полномасштабное вторжение встретил в Киеве. До 10 марта служил в терробороне, затем был мобилизован на передовую. В бригаде занимал должность стрелка-зенитчика механизированного батальона", — говорится в сообщении.

Со временем судьба завела Сергея Макаренко в Желтые Воды. Там он познакомился со своей будущей женой – Кариной, переселенкой из Лисичанска. Счастье молодых не продлилось долго. Спустя 22 дня после женитьбы воин погиб во время выполнения боевого задания в Купянском районе Харьковской области, в результате удара российского дрона. Это произошло 10 декабря.

Дома у мужчины осталась мать, которой так и не удалось выехать с временно оккупированной территории, а также его супруга. Прощание с Сергеем Макаренко состоится 26 декабря в 10:00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в тяжелых боях за Украину погиб украинский военный Алексей Солоданюк. Он стоял на защите Родины с начала полномасштабной войны.