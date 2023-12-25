Чекають кульмінації процесів: експерт розповів, коли Росія може знову потужно атакувати Україну

РФ намагається накопичити сили

Російський диктатор Володимир Путін хоче зробити паузу в війні, щоб накопичити ресурси. А потім, під час проведення президентських виборів у США, з новою силою атакувати Україну.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив народний депутат V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко. На його думку, Росія цілеспрямовано поширює інформацію про начебто готовність до переговорів з Україною.

"У відповідь на статтю в New York Times та італійські ініціативи вже з’явилися досить тверезі оцінки. І я їх абсолютно підтримую. Вони полягають у тому, що Путіну зараз важливо отримати перепочинок. Щоб сконцентрувати ресурси. І вдарити з новою силою. Саме в момент загострення внутрішньої боротьби в багатьох країнах Заходу. Насамперед у США, де набирає обертів виборча кампанія, а на перше місце виходять внутрішньополітичні процеси", — зазначив Сенченко.

За словами експерта, нема сумнівів, що Путін намагатиметься зробити так, щоб кульмінація внутрішньополітичних процесів у тих же Штатах збіглася з моментом, коли він зможе, поповнивши арсенали, посиливши мобілізацію, атакувати Україну потужніше, аніж здатний зараз.

"Це єдина мета, з якою різного роду вкиди, через різні видання, різних чиновників і політиків, ініціюється ідея про переговори між Києвом і Москвою. Мовляв, давайте припинимо стріляти, перестануть гинути люди, будь-які домовленості – краще за війну. Подібні меседжі вкрай небезпечні не тільки для України, а й для Європи, для самих США", – упевнений Сенченко.

Більш детально на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Переговори України та Росії: головні висновки та прогноз на 2024 рік".

Нагадаємо, видання New York Times повідомило, що російський диктатор Володимир Путін нібито з вересня посилає сигнали про готовність зупинити бойові зіткнення, залишивши за собою те, що вдалося захопити на цей час.