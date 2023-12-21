Маслякови, які підтримують Путіна, досі не під санкціями РНБО: відповідь про причину здивує

Виявляється, публічно підтримувати Кремль мало, щоб потрапити до санкційного листа РНБО

У грудні 2023 року Україна досі не запровадила санкції проти відомого російського телеведучого "Клубу веселих та кмітливих" ("КВК") Олександра Маслякова та його сина, попри їхню публічну підтримку Кремля. Це підтверджують їхні гастролі у зруйнований окупантами Маріуполь.

Журналісти проекту "Схеми" направили запит до Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Путіну вдається заробити на західних санкціях

У відповіді Апарату РНБО йдеться про те, що санкціонування Маслякових можливе, якщо надійде відповідна пропозиція від уповноважених органів. А поки що її нібито не було.

У РНБО відповіли на запит

Джерело повідомляє, що Кабмін раніше звертався до РНБО із пропозицією ввести санкції проти низки спортсменів та гумористів, які брали участь у розважальних заходах у тимчасово окупованому Криму. Мало того, така пропозиція надходила у 2022 році двічі — 1 липня та 16 листопада.

Чому потрібно запровадити санкції проти Маслякових

Масляков-старший є не лише незмінним ведучим популярного у РФ шоу "Клубу веселих і кмітливих", а й наближеним до російського президента Володимира Путіна. У 2018 році він був присутній на церемонії інавгурації. Масляков багато років є довіреною особою Путіна на президентських виборах.

Він також є засновником компанії "АМіК". Саме вона й організовує ігри "КВК". Зазначимо, що за півроку до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Масляков-старший провів гру у Ялті.

Не відстає від батька й син. Лише цього року він уже встиг відвідати кілька тимчасово окупованих міст на Донеччині. Серед них і зруйнований Маріуполь. Масляков там виступав перед армією РФ.

Маслякови мають бізнес в Україні

Джерело стверджує, що гумористи досі мають філії компанії в нашій країні. Це "КВК ТВ", "АМІК УКРАЇНА" та "КВК ПРОДАКШН".

Цікаво, що серед їхніх співвласників є Наум Баруля. Це давній соратник Володимира Зеленського, з яким вони разом організували "Лігу сміху". Зазначимо, що Наум Баруля має російський паспорт. Це з’ясували журналісти Схем, проводячи розслідування.

Сам Баруля стверджував, що ці філії не працюють і там давно вже не проводяться жодні фінансові операції. Нібито фактично діяльність було припинено ще 2014 року. Але вийти зі структури компаній Маслякових він не може через те, що не підтримує спілкування з російськими телеведучими.

Юрист із корпоративного права Богдан Боровик розповів, що згода власників потрібна лише для того, щоб ліквідувати компанію. Залишити структуру можна за власним бажанням. Юридичних перешкод для цього немає, твердить експерт.

Нагадаємо, що нещодавно російський паспорт виявили у голови ВККС Романа Ігнатова. Але він відкидає звинувачення і заявляє про провокації. Про це Ігнатов розповів на своєму брифінгу.