Коли новий закон про мобілізацію може набути чинності: нардеп назвав строки

Голосування в першому читанні, ймовірно, відбудеться 10-12 січня 2024 року

Нові правила мобілізації в Україні можуть набути чинності вже на початку весни 2024 року. У другому читанні законопроект може виглядати зовсім інакше, враховуючи нові правки.

Таку заяву у своєму Telegram-каналі зробив народний депутат України Олександр Горенюк. Він наголосив, що це його суб’єктивний прогноз.

За словами нардепа, голосування у першому читанні, ймовірно, відбудеться 10-12 січня 2024 року. Після цього 2-3 тижні піде на правки та роботу в комітеті. Наприкінці січня за хорошого сценарію буде розгляд у Раді у другому читанні разом з усіма виправленнями.

Далі необхідний підпис президента (у разі вето буде третє читання). Законопроект набирає чинності через місяць після його опублікування.

"Зараз потрібно:

1. Дочекатися коментарів військового керівництва.

2. Зрозуміти, що дуже багато норм під час розгляду у другому читанні може змінитися і законопроект виглядатиме зовсім інакше", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 грудня законопроект №10378 було зареєстровано у Верховній Раді. У ньому зокрема не передбачено звільнення від служби для людей, які мають третю групу інвалідності. Варто наголосити, що до них належать громадяни, наприклад, з відсутністю нирки, сечового міхура, одного ока, з паралічем кисті й так далі.