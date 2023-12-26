Когда новый закон о мобилизации может вступить в силу: нардеп назвал сроки

Голосование в первом чтении, вероятно, состоится 10-12 января 2024

Новые правила мобилизации в Украине могут вступить в силу уже с начала весны 2024 года. Во втором чтении законопроект может выглядеть совсем иначе, учитывая все новые правки.

Такое заявление в своем Telegram-канале сделал народный депутат Украинs Александр Горенюк. Он подчеркнул, что это его субъективный прогноз.

По словам нардепа, голосование в первом чтении, вероятно, состоится 10-12 января 2024. После этого 2-3 недели уйдет на правки и работу в комитете. В конце января при хорошем сценарии будет рассмотрение в Раде во втором чтении вместе со всеми правками.

Далее необходима подпись президента (в случае вето будет третье чтение). Законопроект вступает в силу через один месяц после его опубликования

"Сейчас нужно:

1. Дождаться комментариев военного руководства.

2. Понять, что очень много норм при рассмотрении во втором чтении может измениться и законопроект будет выглядеть совсем по-другому", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 декабря законопроект №10378 был зарегистрирован в Верховной Раде. В нем, в частности, не предусмотрено освобождение от службы для людей, которые имеют третью группу инвалидности. Стоит подчеркнуть, что к ним относятся граждане, к примеру, с отсутствием почки, мочевого пузыря, одного глаза, с параличем кисти и так далее.