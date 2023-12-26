Смертельно поранив нападника: суд закрив справу проти відомого активіста

На одеського активіста в 2018 році вчинили три напади

У вівторок, 26 грудня 2023 року, Приморський суд Одеси закрив резонансну справу щодо загибелі учасника нападу на відомого одеського активіста, колишнього лідера місцевого "Правого сектору" Сергія Стерненка. Суд своїм рішенням не визнав його винним у скоєнні умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу.

Про це адвокат Ілля Воробйов написав у колонці "Української правди". Він наголосив, що системі не вдалося посадити Стерненка за реалізацію його права на життя.

"Справа про самозахист Сергія Стерненка ― закрита. Ми перемогли і не дали системі ув’язнити активіста за реалізацію його права на життя. Таке рішення суду це не лише перемога принципу верховенства права, це справедлива оцінка неспроможності звинувачення довести провину Сергія Стерненка у суді", ― написав Воробйов.

Чому Стерненка виправдали

Адвокат пояснюєте, що у ч. 5 ст. 36 КК України передбачено право людини застосувати зброю чи інші предмети, щоб відбити напад озброєної людини чи групи людей. У цьому випадку кримінальна відповідальність не застосовуватиметься. При цьому не має значення, з якими наслідками довелося зіткнутися нападникам.

Справа Сергія Стерненка якраз про це. На нього у 2018 році напали професійні спортсмени (тобто група людей). Активіст захищав своє життя та життя своєї дівчини.

Реакція Стерненка

Активіст написав у своєму Телеграм-каналі, що справа проти нього закрита. Він зізнався – було важко довести своє право на захист. Особливо коли проти виступають впливові політики та російська агентура. Він подякував усім за підтримку, зокрема своїм захисникам, і висловив упевненість, що замовників все ж таки буде покарано.

"Я впевнений, що до замовника цих нападів дійде покарання. Але це буде вже зовсім інша історія. Обов’язково буде", ― написав Стерненко.

Сергій Стерненко відреагував на рішення суду щодо закриття справи

Чому активіста намагалися посадити

Сергій Стерненко у минулому був лідером одеського осередку "Правого сектору". З 2014 року він вів проукраїнську діяльність, чим став незручним для багатьох політиків та російської агентури. В Одесі він організовував акції проти російської культурної експансії.

У 2018 році на Стерненка було скоєно три напади. Під час другого активісту вистрілили у голову. Він не лише вижив, а й затримав нападника. Під час третього нападу Стерненко поранив одного із нападників, і той помер.

Активіст звертався до правоохоронних органів. Проте нікого з нападників тоді поліція не знайшла. Відповідно, не знайшли й організатора. Стерненко запевняв, що замовником нападів на нього є мер Одеси Геннадій Труханов.

У 2020 році активіст сам став обвинуваченим. Слідство могло кваліфікувати справу за статтею перевищення самозахисту, але вирішило звинуватити Стерненка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК).

Раніше "Телеграф" писав, хто такий Сергій Стерненко, і чому росіяни його так ненавидять.