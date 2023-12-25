Має сотні квартир: суд виправдав скандального нардепа

Депутата звинувачували в ухиленні від сплати податків

Печерський районний суд столиці 25 грудня 2023 року виправдав народного депутата України Віктора М’ялика. Його підозрювали в ухиленні від сплати податків на суму понад 100 млн грн.

Звинувачення наполягало на тому, що нардеп вчинив кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Олександр Тананакін, адвокат М’ялика.

Сторона звинувачення наполягала, що депутат використав "сірі схеми" при визначенні бази податку на оподаткування на доходи фізичних осіб (ПДФО) від продажу нерухомості. За підрахунками, в період із 2012 по 2019 роки М’ялик недоплатив податків на суму понад 100 млн грн.

Однак підтвердження цьому не вдалося знайти під час судового розгляду. Тож народного депутата виправдали.

Подробиці справи М’ялика

Нагадаємо, що підозру М’ялику вручили у 2021 році. Тоді ж його майно заарештували за рішенням Печерського районного суду Києва. Але депутат заявляв, що він не ухилявся від податків, а те, що відбувається, назвав тиском на бізнес.

За даними слідства, фігурант у 2012 році розпочав господарську діяльність з будівництва багатоквартирних житлових будинків у селах Петропавлівська та Софіївська Борщагівка (Київська область). Він хотів отримувати прибуток від продажу квартир та нежитлових приміщень. Але, як пише "Радіо Свобода", він не зареєструвався як юридична особа чи фізична особа-підприємець (ФОП).

Коли всі будинки було збудовано, М’ялик зареєстрував на себе право власності більш ніж на 1200 об’єктів нерухомості. Слідство стверджувало, що депутат продавав квартири та нерухомість під виглядом власного майна. Завдяки цьому йому вдалося знизити податок із 18% до 5%. Угоди з продажу він укладав через довірену особу. Експерти з’ясували, що через цю схему М’ялик недоплатив до державного бюджету 118 млн грн.

Зазначимо, що згідно з декларацією нардепа, у 2019 році у його власності було 158 квартир. Усі вони перебували у Софіївській Борщагівці. І це були об’єкти різної площі, від 38 до 95 кв. м. Крім них, у декларації вказано гаражі та інші нежитлові приміщення.

Раніше Мялик пропонував святкувати в Україні День подяки Богові. А вже 25 грудня 2023 року такий законопроект зареєстрували у Верховній Раді.